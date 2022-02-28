28 Şubat 2022, Pazartesi
Rusya-Ukrayna savaşında bilanço her geçen dakika artıyor! Sokaklar sahipsiz cesetlerle dolu
Rusya ve Ukrayna savaşının 5. gününde bilanço her geçen dakika artıyor. Ukrayna savaşında hem işgalci Rusya güçleri hem de Ukrayna ağır kayıplar vermeye başladı. Acı, ölüm ve gözyaşının her geçen dakika arttığı Rusya Ukrayna savaşında 300 üzerinde sivil ve çok sayıda askerin öldüğü belirtildi. Sokaklarda sahipsiz cesetlerin sayısı artıyor. İşte savaş bölgesinden gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 28.02.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 09:08
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