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Rusya-Ukrayna savaşında bilanço her geçen dakika artıyor! Sokaklar sahipsiz cesetlerle dolu

Rusya ve Ukrayna savaşının 5. gününde bilanço her geçen dakika artıyor. Ukrayna savaşında hem işgalci Rusya güçleri hem de Ukrayna ağır kayıplar vermeye başladı. Acı, ölüm ve gözyaşının her geçen dakika arttığı Rusya Ukrayna savaşında 300 üzerinde sivil ve çok sayıda askerin öldüğü belirtildi. Sokaklarda sahipsiz cesetlerin sayısı artıyor. İşte savaş bölgesinden gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.02.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 09:08
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Rusya-Ukrayna savaşında bilanço her geçen dakika artıyor! Sokaklar sahipsiz cesetlerle dolu

Ukrayna'da şehirleri işgal için gönderilern Rus askerleri dün sabah itibarıyla karşılaştıkları yoğun direnişle birçok noktada ya esir düştü ya da öldürüldü. Harkov kenti de kontrolü sağlayan Rusya ordusundan geri alınırken Rusya'nın kaybi binlerle ifade ediliyor. Ukrayna kaynaklarına göre dün 4 bin 300 olan öldürülen Rus askeri sayısı bu sabah itibarıyla 5 binin üzerine çıktı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy "Düşmanın (Rusya) kayıpları çok ağır, çok ciddi. Yüzlerce, yüzlerce sınırımızı geçen ölü asker" şeklinde konuşurken Ukrayna'Lı 352 sivilin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Rusya-Ukrayna savaşında bilanço her geçen dakika artıyor! Sokaklar sahipsiz cesetlerle dolu

14'Ü ÇOCUK 352 SİVİL ÖLDÜ

Ukranya'nın Rusya saldırılarında patlayan binalar, vurulan ambulanslar görüntülere yansırken konuyla ilgili son açıklama Ukrayna makamlarından geldi. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın saldırıları sonucu 14'ü çocuk 352 sivilin öldüğünü duyurdu. Bakanlık ayrıca saldırılarda 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Rusya-Ukrayna savaşında bilanço her geçen dakika artıyor! Sokaklar sahipsiz cesetlerle dolu

5 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için gönderdiği askerlerden de çok sayıda kayıp verdiği belirtilirken Ukrayna kaynakları dün 4 bin 300 olarak duyurdukları öldürülen Rusya askeri sayısını bu sabah itibarıyla 5 bin olarak revize etti.

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Rusya-Ukrayna savaşında bilanço her geçen dakika artıyor! Sokaklar sahipsiz cesetlerle dolu

ZELENSKİY'DEN TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa `evet` oyu kullanan ve Ukrayna'ya yardım gönderen ülkelere teşekkür mesajı yayınladı. Zelenskiy çok sayıda silah, ilaç, mazot ve para yardımı aldıklarını aktardı.

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Rusya-Ukrayna savaşında bilanço her geçen dakika artıyor! Sokaklar sahipsiz cesetlerle dolu

SPORDA RUSYA'YA PEŞ PEŞE KÖTÜ HABERLER

FIFA Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle aldığı yaptırım kararlarını açıkladı. Buna göre

- Rusya'nın ev sahibi olduğu maçlar tarafsız bölgede ve seyircisiz oynanacak. Rusya topraklarında hiçbir uluslararası müsabaka yapılmayacak.

- Rusya'yı temsil eden üye dernek "Rusya" değil, "Rusya Futbol Birliği" adı altında maçlara katılabilecek.

- Rusya Futbol Birliği takımlarının katıldığı maçlarda Rusya bayrağı veya marşı kullanılmayacak.

Öte yandan Uluslararası Judo Federasyonu da Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı.