Rusya-Ukrayna savaşında bilanço her geçen dakika artıyor! Sokaklar sahipsiz cesetlerle dolu

Ukrayna'da şehirleri işgal için gönderilern Rus askerleri dün sabah itibarıyla karşılaştıkları yoğun direnişle birçok noktada ya esir düştü ya da öldürüldü. Harkov kenti de kontrolü sağlayan Rusya ordusundan geri alınırken Rusya'nın kaybi binlerle ifade ediliyor. Ukrayna kaynaklarına göre dün 4 bin 300 olan öldürülen Rus askeri sayısı bu sabah itibarıyla 5 binin üzerine çıktı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy "Düşmanın (Rusya) kayıpları çok ağır, çok ciddi. Yüzlerce, yüzlerce sınırımızı geçen ölü asker" şeklinde konuşurken Ukrayna'Lı 352 sivilin de hayatını kaybettiği aktarıldı.