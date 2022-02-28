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Rusya’nın amacı ne? ABD bölgede ne yapmaya çalışıyor? Kuşatma bitecek mi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Rusya’nın amacı ne? ABD bölgede ne yapmaya çalışıyor? Kuşatma bitecek mi?

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı kuşatma 5. gününde devam ediyor. Ülkenin çeşitli noktalarında çatışmalar sürüyor. Müzakere görüşmeleri barış için umut olurken Kiev, Rus kuşatması altında. Peki kuşatma kırılacak mı? Rusya’nın amacı ne? ABD bölgede ne yapmaya çalışıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

Emekli tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan açıklamaları:

"Müzakere çağrılarının yapılması bile çok önemli. Ancak Odessa'ya amfibik bir saldırı yapılmasıyla beraber Ukrayna tamamıyla çevrelendi. Wagner boşta kaldı, paralı askerler var.

Bunlar sivillerin üzerinde fütursuzca saldırıyorlar. Çocuklarda endişe ve kaygı var. Bu bir ulusun çaresizliğidir. İnsanlar ilkel çarelerle ailelerini korumaya çalışıyorlar. Bir baraj yıkıldı. Hareketin siyasi hedefi Zelensky'nin yakalanması.

Zelenskiy'nin ailesiyle birlikte yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Ukrayna ordusu buna karşılık olarak tüm yollar ve köprüleri yok etti. Putin Minks dokümanlarını yırtıp attı.

Minsk'in 3 tane eş başkanı var. Rusya, ABD ve Fransa. Fransa'nın yerine Türkiye'yi monte etmeye çalışıyorlar. Türkiye Güney Kafkasya'da yer alıyor. Buraya hiçbir Türk girmemiştir. Karabağ savaşında karagah hizmetleriyle oraya girdi.

Putin, ayakları yere basan ve kendi politikalarını üreten Türkiye'yi taktir ediyor. Bu işi çözecek doğru adres olarak söylüyor."

RUSYA'NIN İLERLEYİŞİ DURDU MU?

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler dünya gözünü çevirmiş durumda. Diğer taraftan ise Kiev kuşatma altında ve Rusya ele geçirmek için mücadele ediyor. Siyasi hedef ise Zelenskiy ve hükümeti.

Peki Rusya'nın ilerleyişi durdu mu? Müzakereler sonuç verir mi? Savaş nereye kadar gidecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

Coşkun Başbuğ'un değerlendirmeleri:

"Rusya'nın ilerleyişi yavaşladı. Kum saati Rusya'nın aleyhine Ukrayna'nın lehine çalışmaya başladı. Bu tür işgal girişimlerinde hemen süreci toparlayıp işgali bitirmen lazım ve dünyada oluşacak blok kitleyi göğüslemen lazım.

Rusya şu anda bunu yapamadı. Rusya'nın hedeflediği süreçte işlemedi durum. Rusya artık erimeye ve tükenişe doğru gidiyor. Rusya tarafında genele yayılmış askeri stratejik hata var. Ordu gelişi güzel yönetilecek bir sistem değildi."

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