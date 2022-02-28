Rusya’nın amacı ne? ABD bölgede ne yapmaya çalışıyor? Kuşatma bitecek mi?

RUSYA'NIN İLERLEYİŞİ DURDU MU?

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler dünya gözünü çevirmiş durumda. Diğer taraftan ise Kiev kuşatma altında ve Rusya ele geçirmek için mücadele ediyor. Siyasi hedef ise Zelenskiy ve hükümeti.

Peki Rusya'nın ilerleyişi durdu mu? Müzakereler sonuç verir mi? Savaş nereye kadar gidecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.