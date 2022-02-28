Ukrayna'da sokak savaşı! Fabrika önünde molotof kokteyli yapıyorlar | Sivil halk tahta silahlarla eğitim aldı

SON DAKİKA! Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinde 5. güne girilirken, Ukrayna'da bir fabrika sahibi, çalışanları ile birlikte Ruslara karşı direnişe destek olmak için molotof kokteyl üretmeye başladı. Kentini korumak isteyen halka askerler tahta silahlarla eğitim verdi.

Giriş Tarihi: 28.02.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 10:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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