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Haberler Galeri Ukrayna'da sokak savaşı! Fabrika önünde molotof kokteyli yapıyorlar | Sivil halk tahta silahlarla eğitim aldı

Ukrayna'da sokak savaşı! Fabrika önünde molotof kokteyli yapıyorlar | Sivil halk tahta silahlarla eğitim aldı

SON DAKİKA! Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinde 5. güne girilirken, Ukrayna'da bir fabrika sahibi, çalışanları ile birlikte Ruslara karşı direnişe destek olmak için molotof kokteyl üretmeye başladı. Kentini korumak isteyen halka askerler tahta silahlarla eğitim verdi.

Giriş Tarihi: 28.02.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 10:53
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Ukrayna'da sokak savaşı! Bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdiler | Sivil halk tahta silahlarla eğitim aldı
Ukrayna’da sokak savaşı! Bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdiler | Sivil halk tahta silahlarla eğitim aldı

Rusya'nın saldırısına karşı Ukraynalılar büyük bir direniş örneği göstermeye devam ederken, Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından halka molotof kokteyl ile Ruslara karşı gelme çağrıları yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ukrayna'da sokak savaşı! Bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdiler | Sivil halk tahta silahlarla eğitim aldı
Ukrayna’da sokak savaşı! Bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdiler | Sivil halk tahta silahlarla eğitim aldı

Sivil halkın molotof kokteyleriyle Ruslara karşı direniş göstermesinden sonra Lviv kentindeki bir bira fabrikasının sahibi, fabrikanın üretimini biradan molotof kokteyline çevirdi.

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Ukrayna'da sokak savaşı! Bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdiler | Sivil halk tahta silahlarla eğitim aldı
Ukrayna’da sokak savaşı! Bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdiler | Sivil halk tahta silahlarla eğitim aldı

Bira fabrikasının sahibi Yuriy Zastavny, 2014'teki Rusya yanlısı halk ayaklanmasında da benzer şeyleri yaptıklarını kaydetti, Zastavny, "Bunu yapıyoruz çünkü birileri yapmak zorunda.

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Ukrayna'da sokak savaşı! Bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdiler | Sivil halk tahta silahlarla eğitim aldı
Ukrayna’da sokak savaşı! Bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdiler | Sivil halk tahta silahlarla eğitim aldı

Yeteneklerimiz var. 2014'te bir sokak devrimini yaşadık. O zaman da molotof kokteyli yapıp kullanıyorduk" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna'da sokak savaşı! Bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdiler | Sivil halk tahta silahlarla eğitim aldı
Ukrayna’da sokak savaşı! Bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdiler | Sivil halk tahta silahlarla eğitim aldı

Bira fabrikasını molotof kokteyli fabrikasına çevirme fikrinin nereden geldiği sorusunu yanıtlayan Zastavny, "Bu fikir 2014'teki devrim gösterilerinde yer alan çalışanlarımdan biri tarafından teklif edildi" dedi.