A Haber Kiev sokaklarında! Kuşatma kırıldı mı? Son durum ne?
Savaşın 5. gününde Rusya'nın hedefi Ukrayna'nın başkenti Kiev. Cephe hattındaki son durumu Kiev sokaklarında olan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
"26 Şubat tarihi itibariyle bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Şu an bu yasak sona erdi ama sokaklar hala boş. Kritik noktalarda marketler açılacak. Peş peşe uyarılar yapıldı yoğun kalabalık oluşturulmaması için.
Burada ihtiyacınız olmayan hiçbir şey almayın uyarıları da yapılıyor. 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti. Her ne kadar müzakere sürecine girişmiş olsa bile gece boyunca sirenler susmadı.
Kiev'e yakın bölgede Rus askeri sütunlar kapatıldı ve grat füzelerinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Avrupa Birliği'nin hava sahasını Rus hava trafiğine kapatması önemli bir karar oldu.
Tehlikeli noktalarda sirenler çalmaya devam etti. Dünyanın en büyük kargo üçağı Rus güçleri tarafından tahrip edildi. Savaşta 5 gün geride kalırken ateşkes görüşmeleri devam ediyor. 368 bin Ukraynalı ülkeyi terk etti.
Ukrayna'daki durum askeri bir direniş olmaktan çıktı. Siviller pek çok noktada barikat kurdu. Molotoflarla sokaklarda ve köşebaşlarında yer alıyorlar. Kollarında sarı bandajlarla görev yapıyorlar.
Sokağa çıkma yasağı sona erdi ama dışarda çok az sayıda sivil var. Kiev medyanın altından geçen metrolar sığınak olarak kullanılıyor. Sokaklara sessizlik hakim. Müzakereler umut olsa bile Kiev çevresinde çatışmalar sürdü. İnsanlar burada tedirginler."
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