28 Şubat 2022, Pazartesi
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Harkov’da neler oluyor? Türk iş insanı A Haber’de anlattı
Rusya’nın ele geçirmeye çalıştığı noktalardan biri de Harkov. Dün bölgede yoğun çatışmalar yaşandı ve sivil noktalar hedef alındı. Ukrayna güçleri Rus zırhlı araçlarını imha etti. Bölgede yaşanan durumu A Haber canlı yayınında Türk iş insanı, Murat Aydın aktardı.