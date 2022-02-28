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Harkov’da neler oluyor? Türk iş insanı A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 28.02.2022 09:56
Rusya’nın ele geçirmeye çalıştığı noktalardan biri de Harkov. Dün bölgede yoğun çatışmalar yaşandı ve sivil noktalar hedef alındı. Ukrayna güçleri Rus zırhlı araçlarını imha etti. Bölgede yaşanan durumu A Haber canlı yayınında Türk iş insanı, Murat Aydın aktardı.
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