Harkov’da neler oluyor? Türk iş insanı A Haber’de anlattı

Rusya’nın ele geçirmeye çalıştığı noktalardan biri de Harkov. Dün bölgede yoğun çatışmalar yaşandı ve sivil noktalar hedef alındı. Ukrayna güçleri Rus zırhlı araçlarını imha etti. Bölgede yaşanan durumu A Haber canlı yayınında Türk iş insanı, Murat Aydın aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN