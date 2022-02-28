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Haberler Galeri Türk futbolcu Abdullah Doğan Rusya Ukrayna savaşında mahsur kaldı! Sözleri dehşete düşürdü: Çıkanı vuruyorlar

Türk futbolcu Abdullah Doğan Rusya Ukrayna savaşında mahsur kaldı! Sözleri dehşete düşürdü: Çıkanı vuruyorlar

Rusya - Ukrayna Savaşı'nda 5. güne girildi. Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzayı atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine giden Gurbetçi futbolcu Abdullah Doğan savaşın ortasında mahsur kaldı Doğan'ın sözleri ise dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 28.02.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 11:31
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Türk futbolcu Abdullah Doğan Rusya Ukrayna savaşında mahsur kaldı! Sözleri dehşete düşürdü: Çıkanı vuruyorlar

Geçtiğimiz yıllarda Werder Bremen II kadrosunda yer alan ve son olarak Almanya Oberliga ekiplerinden TB Uphusen forması giyen gurbetçi oyuncu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine gitti.

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Türk futbolcu Abdullah Doğan Rusya Ukrayna savaşında mahsur kaldı! Sözleri dehşete düşürdü: Çıkanı vuruyorlar

RUSYA UKRAYNA SAVAŞININ ORTASINDA KALDI!

Doğan'ın havalimanına inmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlamasından dolayı gurbetçi oyuncu, ülkede mahsur kaldı.

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Türk futbolcu Abdullah Doğan Rusya Ukrayna savaşında mahsur kaldı! Sözleri dehşete düşürdü: Çıkanı vuruyorlar

İlk günlerde metro istasyonunda hayatta kalma mücadelesi veren Doğan, şu sıralar kentteki 18 katlı bir binanın içerisinde yer alan sığınakta savaşın bitmesini bekliyor.

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Türk futbolcu Abdullah Doğan Rusya Ukrayna savaşında mahsur kaldı! Sözleri dehşete düşürdü: Çıkanı vuruyorlar

Sığınakta olduğunu belirten Abdullah Doğan, çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 50-60 kişinin yer aldığı bir sığınakta endişeli bekleyişini sürdürüyor.

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Türk futbolcu Abdullah Doğan Rusya Ukrayna savaşında mahsur kaldı! Sözleri dehşete düşürdü: Çıkanı vuruyorlar

Kharkov kentine indiği anda, havalimanında bulunan askerlerin "Hayatınızı kurtarmaya bakın" dediğini vurgulayan Doğan, "Burada 5'inci günüme gireceğim. Zor durumdayız, herkesten yardım istiyoruz.