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Türk futbolcu Abdullah Doğan Rusya Ukrayna savaşında mahsur kaldı! Sözleri dehşete düşürdü: Çıkanı vuruyorlar
Rusya - Ukrayna Savaşı'nda 5. güne girildi. Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzayı atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine giden Gurbetçi futbolcu Abdullah Doğan savaşın ortasında mahsur kaldı Doğan'ın sözleri ise dehşete düşürdü.
Giriş Tarihi: 28.02.2022 11:31Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 11:31