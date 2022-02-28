Türk futbolcu Abdullah Doğan Rusya Ukrayna savaşında mahsur kaldı! Sözleri dehşete düşürdü: Çıkanı vuruyorlar

Geçtiğimiz yıllarda Werder Bremen II kadrosunda yer alan ve son olarak Almanya Oberliga ekiplerinden TB Uphusen forması giyen gurbetçi oyuncu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine gitti.