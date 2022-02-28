28 Şubat 2022, Pazartesi
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Harkov’dan tahliye operasyonu başladı! Tahliye edilen Türk: Evimizin yakını bombaladı
Rusya bombardımanı altında kalan Harkov’da yaşayan Türklerin tahliyesi için operasyon başladı. Tren ile yurda getirilecekler. Tahliye için bekleyen ve A Haber canlı yayınına katılan Türk iş insanı Murat Aydın, “Evimizin yakını bombalandı. Tahliye için bekliyoruz. Biz burada yaşıyoruz ama vatanımızdan asla kopmadık ve vatanımızı seviyoruz.” ifadelerini kullandı