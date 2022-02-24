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Ukrayna’da neler oluyor? Türk öğrenciler A Haber’de anlattı: Patlama sesleri geliyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Ukrayna’da neler oluyor? Türk öğrenciler A Haber’de anlattı: Patlama sesleri geliyor

Tüm dünyanın gündemi sabah gelen son dakika haberiyle değişti. Rusya, Ukrayna’ya karşı 4 ayrı cepheden büyük bir harekat başlattı. Bunlardan biri de Harkov oldu. O bölge bulunan Türk öğrenci Duygu Birgül yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Duygu Birgül, “Patlama sesleri geliyor, en kötü sabaha uyandık.” ifadelerini kullandı.

Duygu Birgül'ün canlı yayında anlattıkları:

"Aslında biz son bir haftayı Türk öğrenciler olarak çok kötü geçiriyoruz. Sürekli olarak haberleri takip ediyoruz. Hiçbir şekilde uyku uyumuyoruz. Bu sabah bomba sesleriyle uyandık. Gerçekten hepimizin geçirdiği en kötü sabah oldu.

Eminim kimse böyle bir sabaha uyanmadı daha önce. Bundan sonra hemen elçilikle iletişime geçtik ve ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Şu anda beklememiz gerektiği ifade edildi. Şu anda evdeyiz ve Dışişleri Bakanlığımız da ev de olmamız gerektiğini söyledi.

Burada bomba sesleri dinmiyor. Bu sesleri duydukça tedirgin oluyoruz. Burada böyle kötü bir süreç devam ediyor. Biz burada sığınaklara gidemedik çünkü onların konumu bizim evimize baya uzak. Bundan dolayı risk alıp çıkmak istemedik.

Bomba seslerini çok yakın şekilde duyuyoruz. Birkaç füze atışına da şahit olduk. Burada çok gergin dakikalar geçiriyoruz. Şu anda Ukrayna basının takip etmiyoruz çünkü net açıklamalar yapılmıyoruz. Kulağımız şu anda Türkiye'de. Şu anda hiçbirimizin burada can güvenliği yok. Hepimiz çok tedirgin durumdayız.

Biz acil bir tahliye kararı bekliyoruz ama süreçten dolayı bu geçiyor anladığımız kadarıyla. Bizim bulunduğumuz nokta sınıra çok yakın. Biz savaşın izlerini net şekilde görebiliyoruz. Halk sürecin ilk saatlerinde dışarıdaydı. Hepsi marketlere gitti stok yapmak için.

Bundan sonra herkes evlerine çekildi. Saatler ilerledikçe seslerin şiddeti arttı. Sokalarda askeri bir durum görmedim. Sınıra çok yakınız ama bizim olduğumuz tarafta askeri bir operasyon yok."

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