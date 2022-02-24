Ukrayna’da neler oluyor? Türk öğrenciler A Haber’de anlattı: Patlama sesleri geliyor
Tüm dünyanın gündemi sabah gelen son dakika haberiyle değişti. Rusya, Ukrayna’ya karşı 4 ayrı cepheden büyük bir harekat başlattı. Bunlardan biri de Harkov oldu. O bölge bulunan Türk öğrenci Duygu Birgül yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Duygu Birgül, “Patlama sesleri geliyor, en kötü sabaha uyandık.” ifadelerini kullandı.
Duygu Birgül'ün canlı yayında anlattıkları:
"Aslında biz son bir haftayı Türk öğrenciler olarak çok kötü geçiriyoruz. Sürekli olarak haberleri takip ediyoruz. Hiçbir şekilde uyku uyumuyoruz. Bu sabah bomba sesleriyle uyandık. Gerçekten hepimizin geçirdiği en kötü sabah oldu.
Eminim kimse böyle bir sabaha uyanmadı daha önce. Bundan sonra hemen elçilikle iletişime geçtik ve ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Şu anda beklememiz gerektiği ifade edildi. Şu anda evdeyiz ve Dışişleri Bakanlığımız da ev de olmamız gerektiğini söyledi.
Burada bomba sesleri dinmiyor. Bu sesleri duydukça tedirgin oluyoruz. Burada böyle kötü bir süreç devam ediyor. Biz burada sığınaklara gidemedik çünkü onların konumu bizim evimize baya uzak. Bundan dolayı risk alıp çıkmak istemedik.
Bomba seslerini çok yakın şekilde duyuyoruz. Birkaç füze atışına da şahit olduk. Burada çok gergin dakikalar geçiriyoruz. Şu anda Ukrayna basının takip etmiyoruz çünkü net açıklamalar yapılmıyoruz. Kulağımız şu anda Türkiye'de. Şu anda hiçbirimizin burada can güvenliği yok. Hepimiz çok tedirgin durumdayız.
Biz acil bir tahliye kararı bekliyoruz ama süreçten dolayı bu geçiyor anladığımız kadarıyla. Bizim bulunduğumuz nokta sınıra çok yakın. Biz savaşın izlerini net şekilde görebiliyoruz. Halk sürecin ilk saatlerinde dışarıdaydı. Hepsi marketlere gitti stok yapmak için.
Bundan sonra herkes evlerine çekildi. Saatler ilerledikçe seslerin şiddeti arttı. Sokalarda askeri bir durum görmedim. Sınıra çok yakınız ama bizim olduğumuz tarafta askeri bir operasyon yok."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? Boğazlar kapatılabilir mi?
- Devre kesici neden uygulanır? Borsada BIST devre kesici neden oluyor?
- Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar altın ne kadar oldu? 24 Şubat dolar altın fiyatları!
- Ukrayna ordusu gücü ne kadar, kaç kişi? Rusya Ukrayna ordusu karşılaştırma güçler nasıl?
- Rusya Ukrayna savaşı son durum nedir? Rusya Ukrayna savaş sebebi nedir?
- Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır?
- Survivor Yasin cezası ne kadar? Survivor Yasin Hikmet kavgası yayınlandı mı?
- Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2022 Miraç gecesi hangi gün idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi!
- İkinci cemre düştü mü? 2022 2. cemre suya ne zaman düşecek? Cemreler hangi tarihte düşer?
- Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda? Atletico Madrid Manchester United maçı şifresiz mi?
- YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? Sınav tarihi...
- GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu?