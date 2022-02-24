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Ukrayna'dan kan donduran görüntüler! Raflar boşaldı benzin kuyrukları oluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri gelmeye başladı. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk tarafından yapılan havan atışlarında, Ukrayna kontrolündeki Marinka kasabasındaki evler zarar görürken, yerel halk korku içinde yaşıyor. Ukrayna'da halkın yaşadığı korku ise fotoğraflara yansıdı.

Giriş Tarihi: 24.02.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 10:31
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Ukrayna’dan kan donduran görüntüler! Raflar boşaldı benzin kuyrukları oluştu

Rusya'nın, Ukrayna harekatı başladı.

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Ukrayna’dan kan donduran görüntüler! Raflar boşaldı benzin kuyrukları oluştu

Bölgeden de çarpıcı görüntüler geliyor.

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Ukrayna’dan kan donduran görüntüler! Raflar boşaldı benzin kuyrukları oluştu

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası, Harkiv'e giden ana yol üzerinde benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

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Ukrayna’dan kan donduran görüntüler! Raflar boşaldı benzin kuyrukları oluştu

Ukraynalılar, araçlarının depolarını doldurmak için akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu.

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Ukrayna’dan kan donduran görüntüler! Raflar boşaldı benzin kuyrukları oluştu

Ukraynalıların bir diğer koştuğu noktada marketler oldu.