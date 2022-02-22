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Rusya Ukrayna askeri gücü ortaya çıktı! Hangi ülke daha güçlü? 2022 askeri güç sıralaması belli oldu | Türkiye askeri gücü...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurmasının ardından bölgede hareketlilik başladı. Herkes Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi konuşurken, ülkelerin askeri gücü merak konusu oldu. Dünyaca ünlü ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları listesini açıkladı. İşte 2022 askeri güç sıralaması.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 10:26
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Rusya Ukrayna askeri gücü ortaya çıktı! Hangi ülke daha güçlü? 2022 askeri güç sıralaması belli oldu | Türkiye askeri gücü...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etti.

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Rusya Ukrayna askeri gücü ortaya çıktı! Hangi ülke daha güçlü? 2022 askeri güç sıralaması belli oldu | Türkiye askeri gücü...

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulundu.

Törende Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalandı.

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Rusya Ukrayna askeri gücü ortaya çıktı! Hangi ülke daha güçlü? 2022 askeri güç sıralaması belli oldu | Türkiye askeri gücü...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin sosyal medyadan halka sesleniş gerçekleştirdi.

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Rusya Ukrayna askeri gücü ortaya çıktı! Hangi ülke daha güçlü? 2022 askeri güç sıralaması belli oldu | Türkiye askeri gücü...

Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu aktaran Zelenskiy, "Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir." diye konuştu.

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Rusya Ukrayna askeri gücü ortaya çıktı! Hangi ülke daha güçlü? 2022 askeri güç sıralaması belli oldu | Türkiye askeri gücü...

Dünya gözünü Rusya ile Ukrayna arasındaki krize çevirirken, iki ülke arasındaki askeri güç sıralaması da merak konusu oldu.