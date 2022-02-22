22 Şubat 2022, Salı
Rusya Ukrayna askeri gücü ortaya çıktı! Hangi ülke daha güçlü? 2022 askeri güç sıralaması belli oldu | Türkiye askeri gücü...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurmasının ardından bölgede hareketlilik başladı. Herkes Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi konuşurken, ülkelerin askeri gücü merak konusu oldu. Dünyaca ünlü ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları listesini açıkladı. İşte 2022 askeri güç sıralaması.
Giriş Tarihi: 22.02.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 10:26
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