24 Şubat 2022, Perşembe
Rus ordusu askeri harekat başlattı: Biden yeni yaptırımları açıklayacak! ABD Ukrayna'ya asker desteğinde bulunacak mı?
Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü öğle saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak. Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması hakkında "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." açıklamasında bulundu. Peki ABD Ukrayna'ya asker desteği verecek mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.02.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 11:52
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