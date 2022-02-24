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Rus ordusu askeri harekat başlattı: Biden yeni yaptırımları açıklayacak! ABD Ukrayna'ya asker desteğinde bulunacak mı?

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü öğle saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak. Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması hakkında "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." açıklamasında bulundu. Peki ABD Ukrayna'ya asker desteği verecek mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.02.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 11:52
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Rus ordusu askeri harekat başlattı: Biden yeni yaptırımları açıklayacak! ABD Ukrayna’ya asker desteğinde bulunacak mı?

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın perşembe günü öğle saatlerinde bir açıklama yapacağını kaydetti.

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Rus ordusu askeri harekat başlattı: Biden yeni yaptırımları açıklayacak! ABD Ukrayna’ya asker desteğinde bulunacak mı?

Yetkili, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya sebepsiz ve gayrimeşru saldırısına ilişkin ABD ve müttefiklerinin atacağı adımları duyuracağı bir konuşma yapacak." ifadesini kullandı.

Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından Rusya'ya uygulanacak yeni ekonomik yaptırımları duyurması bekleniyor.

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Rus ordusu askeri harekat başlattı: Biden yeni yaptırımları açıklayacak! ABD Ukrayna’ya asker desteğinde bulunacak mı?

ABD UKRAYNA'YA ASKER DESTEĞİNDE BULUNACAK MI? BEYAZ SARAY'IN YOL HARİTASI AÇIKLANDI
Rusya-Ukrayna krizinin derinleşmesinin ardından ABD'nin müttefiki saydığı Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği merak konusu oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla cevap vereceklerini fakat Başkan Joe Biden'ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini açıkladı.

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Rus ordusu askeri harekat başlattı: Biden yeni yaptırımları açıklayacak! ABD Ukrayna’ya asker desteğinde bulunacak mı?

"İŞGALLE İLGİLİ ZAMAN VEREMEYİZ"
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Ukrayna konusunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin devam ettiğini belirten Psaki, işgalin ne zaman olacağına ilişkin zaman veremeyeceklerini söyledi.

Psaki, Ukrayna'ya yönelik dün yapılan siber saldırılar ile ilgili henüz Rusya'yı suçlayamayacaklarını dile getirerek "Bu konuda Ukraynalı yetkililer ile iletişim halindeyiz" ifadesini kullandı.

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Rus ordusu askeri harekat başlattı: Biden yeni yaptırımları açıklayacak! ABD Ukrayna’ya asker desteğinde bulunacak mı?

"ABD ASKERİ UKRAYNA'YA SAVAŞMAK İÇİN GİTMEYECEK"
Gazetecilerin Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgal etmesi durumunda ABD'nin ne yapacağı sorusu üzerine Psaki, "Daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama hiçbir durumda Biden Amerikan askerlerini Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya göndermeyecek" değerlendirmesinde bulundu.