Ukrayna’daki Türkler korunmak için sığınaklara yerleşti: Allah sonumuzu hayretsin

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna'da Rusya'nın askeri müdahalesi başladı.

Ülkenin birçok kentinde Rus jetleri görülürken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'daki vatandaşlara yönelik açıklama yaptı.