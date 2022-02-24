24 Şubat 2022, Perşembe
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Ukrayna’da neler oluyor? Türk öğrenciler A Haber’de anlattı: Patlama sesleri geliyor
Tüm dünyanın gündemi sabah gelen son dakika haberiyle değişti. Rusya, Ukrayna’ya karşı 4 ayrı cepheden büyük bir harekat başlattı. Bunlardan biri de Harkov oldu. O bölge bulunan Türk öğrenci Duygu Birgül yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Duygu Birgül, “Patlama sesleri geliyor, en kötü sabaha uyandık.” ifadelerini kullandı.