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Ukrayna’da neler oluyor? Türk öğrenciler A Haber’de anlattı: Patlama sesleri geliyor

A Haber
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Giriş: 24.02.2022 11:30
Tüm dünyanın gündemi sabah gelen son dakika haberiyle değişti. Rusya, Ukrayna’ya karşı 4 ayrı cepheden büyük bir harekat başlattı. Bunlardan biri de Harkov oldu. O bölge bulunan Türk öğrenci Duygu Birgül yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Duygu Birgül, “Patlama sesleri geliyor, en kötü sabaha uyandık.” ifadelerini kullandı.
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