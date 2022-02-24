Savaşın tanıkları A Haber'de anlatıyor! Ukrayna Kiev’de öğrenci olan Burak Tanış: Elçiliğimiz bize kucak açtı

Rusya - Ukrayna savaşına dair gelişmeler A Haber canlı yayınlarında durmaksızın devam ediyor. Savaşın tanıkları canlı yayında yaşadıklarını anlatıyor. Ukrayna Kiev’de öğrenci olan Burak Tanış, "Sabah bomba haberleriyle uyandık. Zaten Türkiye’den aradılar. Panikle uyandık. Koştur koştur elçiliğimize gittik bize güvendesiniz isterseniz buraya sığınabilirsiniz geri dönüşü aldık elçiliğimiz kucağını açtı bize. Devletimizin bizi tahliye etmesini bekliyoruz. Market eczane ve ATM’lerin önünde kuyruklar var." dedi.

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