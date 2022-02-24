Ukrayna-Rusya savaşının ekonomiye etkisi ne olur? Rusya ekonomisi nasıl etkilendi?
Rusya’nın Ukrayna’ya 4 cepheden savaş açmasının ardından gözler ekonomik verilere çevrildi. Altın ve petrol fiyatları yükselişe geçti. Rus borsası yüzde 45 değer kaybetti, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 7 değer kaybetti. Peki Rusya’yı durduracak ekonomik kararlar neler olur? Ekonomiler harekattan nasıl etkilenir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak değerlendirdi.
Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak'ın açıklamaları:
"Hem Rusya hem Ukrayna hem de Türkiye için ekonomik etkileri 2. plana atılmış durumda. Çünkü bu uluslararası ilişkiler anlamında milli güvenlik anlamında en öde gelen husus.
Rusya'nın bu anlamda ekonomik maliyetleri ve ambargoları dikkate alacağını söylemek mümkün değil. Hem savaş harcamaları hem Batı'dan gelen ambargo ekonomi üzerinde olumsuz etki sağlayacaktır. Şu anda Rus borsasında ciddi bir düşüş var.
Şu anda Rus borsası işlemlere kapatıldı. Ruble de olağanüstü bir değer kaybı var. Rusya uzun süredir bu hazırlığı yaptığı için bununla ilgili detaylı çalışmalar olacaktır.
Türkiye'nin hem uluslararası ilişkiler hem bölgedeki stratejik önemi açısından birincil derecede değerlendirilmesi gereken bir konu. Bunun bize ekonomik etkileri de olacak.
Türkiye her iki ülkeyle dış ticaret yapıyor ve Rusya ile de bir çok anlaşması var. Tüm bunların kısa vadede hemen etkilenmesi söz konusu olmayabilir ama ticaretin kısıtlanması bizim uyguladığımız program için risk uyandırıyor."
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