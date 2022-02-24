Ukrayna-Rusya savaşının ekonomiye etkisi ne olur? Rusya ekonomisi nasıl etkilendi?

Türkiye her iki ülkeyle dış ticaret yapıyor ve Rusya ile de bir çok anlaşması var. Tüm bunların kısa vadede hemen etkilenmesi söz konusu olmayabilir ama ticaretin kısıtlanması bizim uyguladığımız program için risk uyandırıyor."

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