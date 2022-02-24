Rusya’nın Ukrayna’da harekat başlattığı noktalar

Burada Harkov'un vurulması çok önemli. Ukrayna'da savaş 4 noktada devam ediyor. Donbass bölgesini herkes biliyor. Burada bir hibrit savaş başladı.

Kırım'dan bir harekat başlatıldı, 2. olarak. Tanların gittiği yer burası. Burada Herson, Zaporijya ve Mariupol çok önemli. Bunlar Rus tarihinin en önemli şehirleri.