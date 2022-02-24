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Rusya’nın Ukrayna'da harekat başlattığı noktalar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Rusya’nın Ukrayna’da harekat başlattığı noktalar

Putin’in Donetsk ve Luhansk tanımasının ardından Rusya ordusu bugün harekata başladı ve Kiev dahil olmak üzere çeşitli askeri havalimanlarını vurdu. Ukrayna ise 5 askeri uçağın düşürüldüğünü ifade etti. Kiev’de halk ise bölgeyi terk etmeye başladı ve sirenler çaldı. Peki Rusya nerelere harekat başlattı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınından A News Haber Koordinatörü Orhan Sali aktardı.

Orhan Sali'nin canlı yayında açıklamaları:

"Sabah harekat başladığında çok fazla vurulma noktası yoktu ama giderek artıyor. Mariupool'da patlamaların yoğunlaştığını görüyoruz. 4 büyük patlama meydana geldi. Rusya'nın ele geçirdiği köylerde buradaki köyler.

Bunlar Luhansk'ın köyleri olarak geçiyor. Kırım bölgesi 2014 yılında beri Rusya'nın elinde. Burada Rusya'nın ciddi bir ordusu var. Bunların kuzeye doğru Herson'a doğru harekat ettiği bilgisi geldi.

Hedef alınan yerler arasında Dinipro, Odesa, Harkov, Sumi, Çemigiv, Lutsk, Jitomir ve Kiev hedef alınan noktalar arasında. Rus tankları Doğu Ukrayna'da ve ayrılıkçıların olduğu bölgeden çıkıp Donbass'da içlere doğru gidiyor."

Harekat noktaları ile ilgili Mesut Hakkı Casın'ın anlattıkları:

"Rusya, Ukrayna bize saldırırsa gerekeni yaparız dedi. Donbass'ta bir tuzak kuruldu. 2000'den fazla ateşkes ihlal edildi. Ancak Ukrayna buna karşılık vermedi. 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Polonya'ya girişi gibi bir durum.

Burada Harkov'un vurulması çok önemli. Ukrayna'da savaş 4 noktada devam ediyor. Donbass bölgesini herkes biliyor. Burada bir hibrit savaş başladı.

Kırım'dan bir harekat başlatıldı, 2. olarak. Tanların gittiği yer burası. Burada Herson, Zaporijya ve Mariupol çok önemli. Bunlar Rus tarihinin en önemli şehirleri.

Burada deniz savaşı da var ve buradan deniz çıkarmaları ile Odessa'yı da alacaklarını düşünüyorum. Harkov'un vurulması ise 3. nokta olarak göze çarpıyor. Jitomir başta olmak üzere Kiev'e 4. Cepheyi açacaklar. Öncelik Kiev olacak, burası alınırsa ülkenin tamamı işgal edilmiş olacak."

Rusya kaç cephe açtı! RUSYA KAÇ CEPHE AÇTI!

İşte harekat noktaları İŞTE HAREKAT NOKTALARI
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