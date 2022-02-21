Rusya ve Ukrayna sınırında neler oluyor? Diplomasi çağrıları yanıt verecek mi?

Rusya bu görüşmede güvenlik garantilerinin altını çizdi ancak diplomasi yollarını kapatmadı. Macron ile görüşen diğer isimse Ukrayna lideri Zelenski oldu. Burada acil ateşkes çağrısı yinelendi. Bu görüşmelerin ardından Macron, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmeleri yaptı.