Rusya ve Ukrayna sınırında neler oluyor? Diplomasi çağrıları yanıt verecek mi?
Dünyanın gözü kulağı Donbass'ta. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bölgedeki gerilimi düşürmek için acil ateşkes çağrısı yaptı. Diğer yandan diplomasi trafiği de devam etti. Dünyanın gözünü çevirdiği noktada Rusya-Ukrayna krizinin merkezi olarak görülen Donbass'taki son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
Emine Kavasoğlu'nun sınır hattından aktardıkları:
"Dünya nefesini tutmuş 'Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi?' diye beklerken son 24 saatte diplomasi trafiği hiç olmadığı kadar hız kazandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya lideri Putin ile 2 saat süren bir görüşme yaptı.
Rusya bu görüşmede güvenlik garantilerinin altını çizdi ancak diplomasi yollarını kapatmadı. Macron ile görüşen diğer isimse Ukrayna lideri Zelenski oldu. Burada acil ateşkes çağrısı yinelendi. Bu görüşmelerin ardından Macron, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmeleri yaptı.
Bu hızlı diplomasi trafiğinin ardından Biden ve Putin zirvesi için prensipte anlaşıldığı duyuruldu. Detaylar 24 Şubat'ta Dışişleri Bakanları toplantısının ardından belli olacak. ABD ısrarla Rusya'nın saldırı için tam hazırlık yaptığının altını çiziyor.
Dünden beri 3 bin ihlal gerçekleşti sınır hattında. 29 bin sivil Luhansk bölgesinden 40 bin sivil Donetks bölgesinden Rusya'ya doğru hareket etti. 15 bin kişinin de Ukrayna sınırlarına geldi. ABD, Rusya'da yaşayan vatandaşları için terör saldırı uyarısı yaptı.
Bu süreçte ise sınırda çatışmalar sürüyor. Cumartesi günü yaşanan çatışmalarda 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Donetks ve Luhansk bölgelerinde ise 2 kişi hayatını kaybetti."
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