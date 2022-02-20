Son dakika: Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklama! Kremlin'den Batı ülkelerine gözdağı
Son dakika haberleri... Kremlin, Batı ülkelerinin "Rusya Ukrayna'yı işgal edecek" açıklamalarına tepki gösterdi. Rusya'dan yapılan açıklamada, "Rusya, savaş kelimisini kullanmak istecek son ülkedir." ifadelerine yer verildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise "Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız." dedi.
Kremlin, Batı ülkelerinin "Rusya Ukrayna'yı işgal edecek" açıklamalarına tepki gösterdi. Rusya'dan yapılan açıklamada, "Rusya, savaş kelimisini kullanmak istecek son ülkedir." ifadelerine yer verildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde yaşanan gerilime dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili Sözcü Peskov, "Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya, savaş kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir" şeklinde cevap verdi.
Aynı iddialara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisinin ne olduğu sorusunu da yanıtlayan Peskov, "Devlet Başkanı iddialara kulak asmıyor, ancak genel anlamda bu tür iddialar provokatif nitelikli unsurlar. Gerginlik hat safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbass'taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullandı. Kemlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in batılı ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeler ile batı medyasında yayınlanan bilgiler arasında farklılıklar olduğunu belirterek, "Aslında bu ülkelerin medyasında ortaya çıkan histeri ile müzakerelerin doğası arasında önemli bir karşıtlık var. 'Elimizdeki verilere göre saldırgan planlar mevcut' şeklinde iddialar geliyor. Ancak çok çok diplomatik bir dille. Devlet başkanı Putin de tüm bu soruları en yapıcı şekilde yanıtlıyor" şeklinde konuştu.
"NATO, ABD VE İNGİLTERE'DEN RUSYA'YA SİLAH SEVKİYATI YAPILIYOR"
Sözcü Peskov, Batılı ülkeler ve NATO'nun öne sürdüğü iddialar ile Ukrayna'nın Donbass'ı işgale teşvik ettiğini iddia ederek, "NATO, ABD ve İngiltere'den Ukrayna'ya sürekli silah ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor. Ortak siyasi ve diplomatik bir çatı oluşturdular ve sürekli Rusya'ya yaptırım tehditleri sunuyorlar. Tüm bunlar Ukrayna'yı Donbass sorununu güç kullanarak çözmeye teşvik etmiyor mu? Bu teorilerden biri. Ancak her gün veya günde birkaç kez yapılan absürt iddialar başka nasıl açıklanır bilmiyorum" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Donbass Bölgesi'ndeki çatışmalara karşı Minsk anlaşmasını uygulamak istemediğini savunan Peskov, "Zelenskiy'in tüm açıklamalarını toplu olarak ele alırsak bunu yapmayacaktır" ifadelerini kullandı.
UKRAYNA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise "Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız." dedi.
AB'DEN RUSYA'YA TEHDİT
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Batı'nın Rusya'ya "sonsuza kadar zeytin dalı uzatmaya devam edemeyeceğini", Rusya'nın diyalog isteyip istemediğine karar vermesi gerektiğini söyledi.
Michel, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Büyük soru, Rusya'nın diyalog isteyip istemediği." ifadesini kullandı.
Birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözleri dolayısıyla umut atmosferi oluştuğunu belirten Michel, "Ancak eylemleri, devam eden askeri yığınak ve bugün de dahil olmak üzere Donbas'ta ciddi olaylar haline dönüştü. Rusya, füze denemeleri yaparken ve asker yığmaya devam ederken sonsuza kadar zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz." diye konuştu.
Michel, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ciddi yaptırımları olacağını yineledi.
Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinde, Minsk Anlaşması dışında alternatif olmadığı yönünde ifadeler kullanmıştı.
RUSYA VE ÇİN DÜNYA DÜZENİNİ YENİDEN TANIMLAMAK İSTİYOR
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Rusya ve Çin tarafından 4 Şubat'ta yayımlanan ortak bildiriye atıfta bulunarak "Bir anlatı kavgasıyla karşı karşıyayız. Bu kavganın bir kısmı dünya düzenini yeniden tanımlama girişimidir." dedi.
"Rusya ve Çin için sadece devletler egemendir, halklar değil." ifadesini kullanan Borrell, iki ülkenin dünya düzenini etki alanlarıyla tanımlayan büyük imparatorlukların 19. yüzyıldaki dünyasına geri dönmek istediklerini savundu.
Borrell, "Buna karşı çıkmalıyız. 21. yüzyılın dünyasında hareket etmeli ve 20. yüzyılın hatalarını tekrar etmekten kaçınmalıyız." ifadesini kullandı.
Rusya ve Çin revizyonizmine karşı çıkılması gerektiğini ifade eden Borrell, "Çünkü bu dayatılırsa insan haklarının önemi kalmaz." değerlendirmesini yaptı.
Borrell, AB için müdahale gerektiren iki güvenlik sorunu bulunduğunu, Ukrayna'ya yönelik olanın acil tepki gerektirdiğini, orta vadede ise AB'nin Stratejik Pusulası'nı gözden geçirerek ortak ilke ve standartları ile savunma yeteneklerini artırması gerektiğini kaydetti.
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