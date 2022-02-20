Son dakika: Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklama! Kremlin’den Batı ülkelerine gözdağı

"NATO, ABD VE İNGİLTERE'DEN RUSYA'YA SİLAH SEVKİYATI YAPILIYOR"

Sözcü Peskov, Batılı ülkeler ve NATO'nun öne sürdüğü iddialar ile Ukrayna'nın Donbass'ı işgale teşvik ettiğini iddia ederek, "NATO, ABD ve İngiltere'den Ukrayna'ya sürekli silah ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor. Ortak siyasi ve diplomatik bir çatı oluşturdular ve sürekli Rusya'ya yaptırım tehditleri sunuyorlar. Tüm bunlar Ukrayna'yı Donbass sorununu güç kullanarak çözmeye teşvik etmiyor mu? Bu teorilerden biri. Ancak her gün veya günde birkaç kez yapılan absürt iddialar başka nasıl açıklanır bilmiyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Donbass Bölgesi'ndeki çatışmalara karşı Minsk anlaşmasını uygulamak istemediğini savunan Peskov, "Zelenskiy'in tüm açıklamalarını toplu olarak ele alırsak bunu yapmayacaktır" ifadelerini kullandı.