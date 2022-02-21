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Rusya - Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! 'Putin saldırı emri verdi' iddiası | Askeri araçların üzerine işgal mesajı: Operasyon Z
Rusya - Ukrayna krizinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beyaz Saray, ABD ile Rusya'nın prensipte anlaştığını açıklarken, ABD istihbaratından ilginç "Putin'in saldırı emrini verdi" iddiası geldi. Ukrayna sınırına doğru ilerleyen Rus askeri araçlarının 'Z' harfi ile işaretlenmesi ise dünyayı şoke etti. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, vatandaşlarına Rusya'da terör saldırıları olabileceğine yönelik uyarıda bulundu. İşte Rusya ile Ukrayna krizinden son dakika haberleri.
Giriş Tarihi: 21.02.2022 09:37Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 11:00