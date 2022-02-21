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Rusya - Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! 'Putin saldırı emri verdi' iddiası | Askeri araçların üzerine işgal mesajı: Operasyon Z

Rusya - Ukrayna krizinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beyaz Saray, ABD ile Rusya'nın prensipte anlaştığını açıklarken, ABD istihbaratından ilginç "Putin'in saldırı emrini verdi" iddiası geldi. Ukrayna sınırına doğru ilerleyen Rus askeri araçlarının 'Z' harfi ile işaretlenmesi ise dünyayı şoke etti. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, vatandaşlarına Rusya'da terör saldırıları olabileceğine yönelik uyarıda bulundu. İşte Rusya ile Ukrayna krizinden son dakika haberleri.

Giriş Tarihi: 21.02.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 11:00
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Rusya - Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! ’Putin saldırı emri verdi’ iddiası | Askeri araçların üzerine işgal mesajı: Operasyon Z

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna - Rusya arasında yaşanan krizde. Ülkenin doğusunda Rus yanlısı milisler ile çatışan Kiev olası bir Rus işgaline karşı hazırlıklarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya - Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! ’Putin saldırı emri verdi’ iddiası | Askeri araçların üzerine işgal mesajı: Operasyon Z

Savaşı önlemek için diplomatik çabalar devam ediyor. Tabiri caizse bu konuda zamana karşı yarış veriliyor. Zira sınırdan gelen görüntüler durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Rusya - Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! ’Putin saldırı emri verdi’ iddiası | Askeri araçların üzerine işgal mesajı: Operasyon Z

Sosyal medyada yer alan görüntülerde sınırdaki Rus tank, zırhlı araç ve askeri personel taşıyıcılarının 'Z' harfi ile işaretlendiği görüldü.

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Rusya - Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! ’Putin saldırı emri verdi’ iddiası | Askeri araçların üzerine işgal mesajı: Operasyon Z

Görüntüleri paylaşan İngiliz medyası bu gelişmeyi okurlarına 'Z Operasyonu' başlığı ile duyurdu. Askeri uzmanlar bu yönteme 'savaş çıkarsa dost ateşinden kaçınmak için' başvurulduğunu düşünüyor.

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Rusya - Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! ’Putin saldırı emri verdi’ iddiası | Askeri araçların üzerine işgal mesajı: Operasyon Z

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir askeri kaynak İngiliz The Sun gazetesine şunları söyledi: 'Bu, son hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor.'