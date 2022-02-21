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Bakanlıktan fahiş fiyat hamlesi! Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Bakanlıktan fahiş fiyat hamlesi! Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor

Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indirimini uygulamayan bazı marketlere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti ve haksız fiyat artışlarına karşı şikayet sistemi kurdu. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜRKONFED Piyasa Gözetim Komisyonu Başkanı Murat Bal anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV indiriminin ardından gözler etiketlere çevrildi. Bazı marketler beklenen indirim yerine ürünlere zam yaptı. Bu da büyük tepkilere neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi ve şikayet sistemi oluşturuldu.

Peki bu sistem nasıl olacak? Vatandaşlar şikayetlerini nasıl bildirecek? Akıllardaki sorunların cevaplarını TÜRKONFED Piyasa Gözetim Komisyonu Başkanı Murat Bal verdi.

Murat Bal'ın A Haber canlı yayınından öne çıkan sözleri:

"KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düştü. Özellikle temel gıdada indirim yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımız Gelir İdaresi Başanlığı'nın sitesi üzerinden bilirimde bulunabilirler.

Uygulamaya girildiği zaman Haksız Fiyat Artırımı ve Stokçuluk İhbar bildirimi şeklinde bir sekme var. Buna vatandaşlarımız e-Devlet'ten giriş yaparak ulaşıp bildirim yapabilirler.

Bildirim sonrası ekipler tarafından denetimler yapılıyor. Bu denetimler sonucunda haksız fiyat uygulayan ya da stokçuluk yapan firmalara ciddi cezalar kesiliyor. Bu noktada vatandaşa çok iş düşüyor.

Eğer vatandaş bir şüphe duyuyorsa kesinlikle bu ihbarı yapmalı. Bu bildirim yapıldıktan sonra devlet takipçisi oluyor ve gereken adımları atıyor."

Şikayet sistemi nasıl olacak? ŞİKAYET SİSTEMİ NASIL OLACAK?
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