Bakanlıktan fahiş fiyat hamlesi! Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV indiriminin ardından gözler etiketlere çevrildi. Bazı marketler beklenen indirim yerine ürünlere zam yaptı. Bu da büyük tepkilere neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi ve şikayet sistemi oluşturuldu.