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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Rusya ve Ukrayna mesajı: İşgal gerçekleşecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den Rusya ve Ukrayna mesajı: İşgal gerçekleşecek

Son dakika | Rusya ile Ukrayna arasındaki krize dair yeni mesajlar veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bütün işaretler işgalin gerçekleşeceğini gösteriyor" dedi.

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