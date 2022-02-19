Zincir marketlerin kâr hırsının nedeni ne? Devletin vergi indirimi dahil müdahalelerine neden direniyorlar?
Türkiye haftalardır etiketlerdeki fahiş fiyat artışını konuşuyor. Zincir marketler, temel gıdada KDV indirimi öncesi zam yaptı temel gıda ürünlerini önce zamma boğdular sonra devletin verdiği indirimi yaptılar. Sabah gazetesi Mahmut Övür de bu konuyu köşesine taşıdı. Mahmut Övür yazısında "İşin medya boyutu bir yana, burada ekonominin doğal akışına ters davranan marketler veya toptancılar asıl oyuncu ve onlara daha dikkatle bakmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Ses getiren yazıdan sonra Övür A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Mahmut Övür'ün A Haber canlı yayınında söyledikleri:
"Gerçekten çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Bir taraftan seçimler yaklaşıyor muhalefet ise 'erken seçim' diye bağırıyor. 6'lı masalar oluşuyor ve farklı algı operasyonlarının yaşandığı bir süreç var ortada.
Özellikle son 5-6 yıldır yapılan seçimlerde içinde iş dünyasının olduğu bir tavır var. 2018 öncesi bir soğan patates meselesi yaşadık. İnanılmaz bir durum. Bir bakıyorsunuz ülkede soğan ve patates bitiyor. Burada bir el var.
Pandemi döneminde çok ciddi karlar elde eden marketler var. Başkan Erdoğan'da bunların piyasayı altüst ettiğini ifade etmişti. Pazarda 10-12 lira olan bir ürün markette 36 lira oluyor. Bu inanılmaz bir durum. Bu kadar fark olur mu?
Marketler gıda meselesinde inanılmaz büyüdüler. 2013 yılında marketlerle ilgili bir yasa çıkarıldı. Marketler üreticiden direkt ürünü alsın ve aradan aracılar çıksın diye. Ama marketler bu sefer aracının da üstüne koydu karları kendileri koydular.
Bu da yetmiyor üstüne bir de fahiş fiyat koyuyor. Bu sadece kar hırsıyla yapılmıyor. Başka bir siyasi algı oluşturmaya çalışan İktidarı zorlamaya çalışan marketler zinciri var. 2018'den sonra AK Parti'ye tavır olmaya çalışan endişeli muhafazakar denilen çok büyümüş marketler var.
Bunlar sık sık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşuyorlar. Bu zincir marketlerin sahipleri arasında yapılan mesajlaşmalar da yayınlandı. Bunlar fiyatları aynı tutma ve artırma noktasında iş birliği içerisindeler.
Bunlar sistemi altüst etme yaşanmaz hale getirme, pahalılık algısı oluşturma amacındalar. Dolar üzerinden oluşturdukları algıyı şimdi de gıda üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Burada hükümetin çok dikkat etmesi gerekiyor.
Bu yapı gerektiğinde sistemi allak bullak edecek bir güce erişti. Bir araya gelip birleşiyorlar ve sonrasında fiyat belirliyorlar. Hayatı istedikleri gibi yönetirler. Bunlar yarın öbür gün hükümete istediklerini dayatacaklar. Bu sonu o olacak. Bu da dehşet verici ve dikkatli olunması gerekiyor.
Temel girdi maliyetlerinin artışıyla marketlerin fiyat artışları arasında dağlar kadar fark var. Markette 6 lira olan bir ürün markette 24 lira burada dehşete düşüren bir oyun var.
Marketlerin kurdukları şirketlerle aracılık yapılmasının önüne geçilmeli. Zincir marketler sosyal hayatı da etkiliyor. Her sokakta bir market oluyor. Orta sınıf olan esnafı devreden çıkaran bir noktaya geldi bunun da engellenmesi lazım.
Esnafı ortadan kaldırmakla kalmıyor siyaseti domine edecek bir rol üstleniyorlar. İstedikleri zaman siyaseti zorlayabilecek bir pozisyona geldiler. Bunlar enflasyonu dolaylı olarak etkiliyor aynı zamanda algıyı da etkiliyor. Pahalılık algısında çok ciddi katkıları var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli?
- İkinci cemre ne zaman düşer? 2022 cemre suya ne zaman, hangi gün düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Tercih yaparken işinize yarayabilir! İşte en çok satan 2. el otomobiller
- 22 kadroya personel alınacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
- SGK'ya borcu olanlar dikkat! Bu şartları taşıyanların borçları siliniyor! KDK başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
- %0 faiz kredi müjdesi: SGK'dan ev alacakları sevindiren haber! 2022 sıfır faizli konut kredisi şartları...
- İSKİ 19 Şubat su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Kadıköy, Pendik, Zeytinburnu...
- İlk cemre düştü mü? 2022 cemreler ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? Yaz mevsimi başlangıç tarihi!
- Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri belli mi?
- AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...
- YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? YKS, AYT, YDT, TYT başvuruları bitti mi?
- Hacı Bayram Veli hangi dönemde yaşamıştır? Hacı Bayram Veli hangi padişah döneminde yaşamıştır?