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Zincir marketlerin kâr hırsının nedeni ne? Devletin vergi indirimi dahil müdahalelerine neden direniyorlar?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Zincir marketlerin kâr hırsının nedeni ne? Devletin vergi indirimi dahil müdahalelerine neden direniyorlar?

Türkiye haftalardır etiketlerdeki fahiş fiyat artışını konuşuyor. Zincir marketler, temel gıdada KDV indirimi öncesi zam yaptı temel gıda ürünlerini önce zamma boğdular sonra devletin verdiği indirimi yaptılar. Sabah gazetesi Mahmut Övür de bu konuyu köşesine taşıdı. Mahmut Övür yazısında "İşin medya boyutu bir yana, burada ekonominin doğal akışına ters davranan marketler veya toptancılar asıl oyuncu ve onlara daha dikkatle bakmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Ses getiren yazıdan sonra Övür A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Övür'ün A Haber canlı yayınında söyledikleri:

"Gerçekten çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Bir taraftan seçimler yaklaşıyor muhalefet ise 'erken seçim' diye bağırıyor. 6'lı masalar oluşuyor ve farklı algı operasyonlarının yaşandığı bir süreç var ortada.

Özellikle son 5-6 yıldır yapılan seçimlerde içinde iş dünyasının olduğu bir tavır var. 2018 öncesi bir soğan patates meselesi yaşadık. İnanılmaz bir durum. Bir bakıyorsunuz ülkede soğan ve patates bitiyor. Burada bir el var.

Pandemi döneminde çok ciddi karlar elde eden marketler var. Başkan Erdoğan'da bunların piyasayı altüst ettiğini ifade etmişti. Pazarda 10-12 lira olan bir ürün markette 36 lira oluyor. Bu inanılmaz bir durum. Bu kadar fark olur mu?

Marketler gıda meselesinde inanılmaz büyüdüler. 2013 yılında marketlerle ilgili bir yasa çıkarıldı. Marketler üreticiden direkt ürünü alsın ve aradan aracılar çıksın diye. Ama marketler bu sefer aracının da üstüne koydu karları kendileri koydular.

Bu da yetmiyor üstüne bir de fahiş fiyat koyuyor. Bu sadece kar hırsıyla yapılmıyor. Başka bir siyasi algı oluşturmaya çalışan İktidarı zorlamaya çalışan marketler zinciri var. 2018'den sonra AK Parti'ye tavır olmaya çalışan endişeli muhafazakar denilen çok büyümüş marketler var.

Bunlar sık sık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşuyorlar. Bu zincir marketlerin sahipleri arasında yapılan mesajlaşmalar da yayınlandı. Bunlar fiyatları aynı tutma ve artırma noktasında iş birliği içerisindeler.

Bunlar sistemi altüst etme yaşanmaz hale getirme, pahalılık algısı oluşturma amacındalar. Dolar üzerinden oluşturdukları algıyı şimdi de gıda üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Burada hükümetin çok dikkat etmesi gerekiyor.

Bu yapı gerektiğinde sistemi allak bullak edecek bir güce erişti. Bir araya gelip birleşiyorlar ve sonrasında fiyat belirliyorlar. Hayatı istedikleri gibi yönetirler. Bunlar yarın öbür gün hükümete istediklerini dayatacaklar. Bu sonu o olacak. Bu da dehşet verici ve dikkatli olunması gerekiyor.

Temel girdi maliyetlerinin artışıyla marketlerin fiyat artışları arasında dağlar kadar fark var. Markette 6 lira olan bir ürün markette 24 lira burada dehşete düşüren bir oyun var.

Marketlerin kurdukları şirketlerle aracılık yapılmasının önüne geçilmeli. Zincir marketler sosyal hayatı da etkiliyor. Her sokakta bir market oluyor. Orta sınıf olan esnafı devreden çıkaran bir noktaya geldi bunun da engellenmesi lazım.

Esnafı ortadan kaldırmakla kalmıyor siyaseti domine edecek bir rol üstleniyorlar. İstedikleri zaman siyaseti zorlayabilecek bir pozisyona geldiler. Bunlar enflasyonu dolaylı olarak etkiliyor aynı zamanda algıyı da etkiliyor. Pahalılık algısında çok ciddi katkıları var.

Zincir marketlerin kâr hırsının nedeni ne? ZİNCİR MARKETLERİN KÂR HIRSININ NEDENİ NE?
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