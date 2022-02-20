20 Şubat 2022, Pazar
Avrupa bu haberle çalkalandı: "Ukrayna'nın doğusunda patlama sesi"
Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbass krizi tırmanmaya devam ediyor. ABD, NATO ve AB'nin açıklamaları peş peşe gelirken, Kremlin iddiaları yalanlamıştı. Dünya basınının anbean takip ettiği Avrupa'nın doğusundan patlama seslerinin geldiği belirtildi. Reuters söz konusu haberi, "Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu" ifadeleriyle duyurdu.
Giriş Tarihi: 20.02.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022 14:04
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