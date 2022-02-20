Avrupa bu haberle çalkalandı: "Ukrayna'nın doğusunda patlama sesi"

Olası Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyanın korktuğu bir durum olarak geçerliliğini korumaya devam ediyor. Rusya Ukrayna krizi ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Gelen bir son dakika bilgisine göre ise Reuters, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde patlama seslerinin geldiğini duyurdu.