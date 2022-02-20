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Avrupa bu haberle çalkalandı: "Ukrayna'nın doğusunda patlama sesi"

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbass krizi tırmanmaya devam ediyor. ABD, NATO ve AB'nin açıklamaları peş peşe gelirken, Kremlin iddiaları yalanlamıştı. Dünya basınının anbean takip ettiği Avrupa'nın doğusundan patlama seslerinin geldiği belirtildi. Reuters söz konusu haberi, "Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu" ifadeleriyle duyurdu.

Giriş Tarihi: 20.02.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022 14:04
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Avrupa bu haberle çalkalandı: Ukrayna’nın doğusunda patlama sesi

Reuters'ın aktardığı bilgiye göre Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu. Ayrıca Ukrayna, yaklaşık bir saat kadar önce Donbas'taki 7 kontrol bölgesinden birinin ağır bombardıman altında olduğunu ve söz konusu noktanın geçici olarak geçişlere kapatıldığını açıklamıştı.

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Avrupa bu haberle çalkalandı: Ukrayna’nın doğusunda patlama sesi

Olası Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyanın korktuğu bir durum olarak geçerliliğini korumaya devam ediyor. Rusya Ukrayna krizi ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Gelen bir son dakika bilgisine göre ise Reuters, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

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Avrupa bu haberle çalkalandı: Ukrayna’nın doğusunda patlama sesi

GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Bir saat kadar önce ise Ukrayna bombardıman nedeniyle Donbas'taki kontrol noktasını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.
Yapılan açıklamaya göre Donbas'ta 7 kontrol noktası var ve biri ağır bombardımana maruz kaldı.

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Avrupa bu haberle çalkalandı: Ukrayna’nın doğusunda patlama sesi

"SİVİL NÜFUS TEHLİKEDE"

Yapılan açıklamada, 'gerilimin tırmanması' nedeniyle sivil nüfusun güvenliğinin garanti edilmediği göz önüne alınarak tehdit süresi boyunca noktanın kapalı kalacağı ifade edildi.

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Avrupa bu haberle çalkalandı: Ukrayna’nın doğusunda patlama sesi

122 KEZ İHLAL EDİLDİ

Hükümet güçlerini ve ayrılıkçarı ayıran hatta yaşanan bombardıman olayları geçen haftaya gören hızla arttı. Ukrayna, yaptığı son açıklama Rusya'nın ateşkesi 122 kez ihlal ettiğini söylerken, Rusya iddiaları keskin bir dille yalanlıyor. Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçılar ise Ukrayna ordusu tarafından saldırıya uğradığını iddia ediyor.