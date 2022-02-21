21 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya ve Ukrayna sınırında neler oluyor? Diplomasi çağrıları yanıt verecek mi?

Rusya ve Ukrayna sınırında neler oluyor? Diplomasi çağrıları yanıt verecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2022 09:44
Dünyanın gözü kulağı Donbass'ta. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bölgedeki gerilimi düşürmek için acil ateşkes çağrısı yaptı. Diğer yandan diplomasi trafiği de devam etti. Dünyanın gözünü çevirdiği noktada Rusya-Ukrayna krizinin merkezi olarak görülen Donbass'taki son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Krizin gölgesinde ABD – Rusya görüşmesi
Krizin gölgesinde ABD – Rusya görüşmesi
Savaş uçağı düştü! İşte ilk görüntüler
Savaş uçağı düştü! İşte ilk görüntüler
Rusya’dan şoke eden görüntü: Askeri araçlar işaretlendi
Rusya'dan şoke eden görüntü: Askeri araçlar işaretlendi
Sınırda ne oluyor? Siviller akın etti
Sınırda ne oluyor? Siviller akın etti
Ukrayna zirvesi için anlaştılar
Ukrayna zirvesi için anlaştılar
Rusya’dan flaş açıklama: Devam edecek
Rusya'dan flaş açıklama: Devam edecek
Canlı yayında patlama sesleri
Canlı yayında patlama sesleri
İngiltere Kraliçesi koronavirüse yakalandı
İngiltere Kraliçesi koronavirüse yakalandı
Donbass’tan gece boyu çatışma sesleri
Donbass’tan gece boyu çatışma sesleri
A Haber gerilim bölgesinde
A Haber gerilim bölgesinde
Adım adım Rusya – Ukrayna savaşına
Adım adım Rusya – Ukrayna savaşına
Miami’de helikopter sahile düştü
Miami'de helikopter sahile düştü
Daha Fazla Video Göster