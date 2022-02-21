21 Şubat 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya ve Ukrayna sınırında neler oluyor? Diplomasi çağrıları yanıt verecek mi?
Dünyanın gözü kulağı Donbass'ta. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bölgedeki gerilimi düşürmek için acil ateşkes çağrısı yaptı. Diğer yandan diplomasi trafiği de devam etti. Dünyanın gözünü çevirdiği noktada Rusya-Ukrayna krizinin merkezi olarak görülen Donbass'taki son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.