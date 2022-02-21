Rusya ve Ukrayna sınırında neler oluyor? Diplomasi çağrıları yanıt verecek mi?

Dünyanın gözü kulağı Donbass'ta. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bölgedeki gerilimi düşürmek için acil ateşkes çağrısı yaptı. Diğer yandan diplomasi trafiği de devam etti. Dünyanın gözünü çevirdiği noktada Rusya-Ukrayna krizinin merkezi olarak görülen Donbass'taki son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

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