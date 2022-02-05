Samsun ve Edirne'de anıtlara saldırıların perde arkasında ne var? CHP’de aday krizi neden yaşanıyor?
İstanbul’da kar felaketi yaşanırken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile balık yemeğe gitti. Olayın ortaya çıkmasından sonra fakir edebiyatı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 100 bin TL’lik boğaz manzaralı odadan fotoğrafı ifşa oldu. CHP’de ifşa savaşları yaşanırken Kılıçdaroğlu “Yemekten haberim vardı” dedi. Ekrem İmamoğlu ise buna karşılık olarak “Genel Başkanım yemeğimi neden takip etsin?” sözlerini kullandı. Süreç içerisinde HDP'li vekil Regaib Gecesi İslam'ı hedef aldı. İstanbul Milletvekili Oya Ersoy TBMM'de Müslümanlara hakaret etti. Peki toplumsal dinamiklerle kim oynuyor? Zamanlaması manidar provokatif eylemlerin arkasında kim var? CHP'de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi mi? İki grup birbirlerine fotoğraflarla operasyon mu çekiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç, hukukçu Serkan Toper ve gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
Merve Şebnem Oruç'un canlı yayında açıklamaları:
"Özellikle İmamoğlu'nun büyükelçi ile yemeği kar krizini de aştı CHP'nin iç krizine ayna tuttu. Kim saklamak isterse istesin bu olay sırasında yaşananlar failleri ele veriyor. Bu yemekten haberlerinin olmadığını bu haber çıkmadan önce fotoğrafların yayılmasıyla çeşitli CHP'lilerin çok sert şekilde savunmasından anlayabiliriz. Hatta sonradan bir kısmı haberinin olmadığını açıkça söyledi.
Böyle bir görüşmenin devlet hiyerarşisine göre haber verilmesi gerekirdi. Ekrem İmamoğlu'nun da kendi partisini haberdar etmesi gerekirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonradan haberinin olduğunu düşünüyorum. İçeride yaşanan krizi tamamıyla dışarıya yansıtmaya hazır bir CHP olduğunu düşünmüyorum.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yer yer kamuoyunda adeta CHP'nin istemeyeceği medya üzerinden mesajlaşmalar dahi yaşanıyor. Kim aday olursa olsun imajı kurtarmak için ortalığı toplaması gerekiyor. Burada pilav daha ne kadar su kaldırır bunu bilemeyiz."
Avukat Serkan Toper'in öne çıkan sözleri:
"HDP vekilin İslam'ı hedef alan sözleri malumun ilanı aslında, manzarayı da çok net ortaya koydu. Meselenin kısa vadeli ya da uzun vadeli bir problem olmadığını da ortaya koydu. Cumhuriyet tarihiyle hesaplaşma adı altında Türk tarihiyle bir hesaplaşma yine yüce dinimizle hesaplaşma yine Osmanlı tarihiyle hesaplaşma yapılıyor.
Bu milleti millet yapan tüm değerlere karşı bir husumetin dışavurumudur. Bizce HDP siyasal bir parti değildir. Siyasi partilerin farklı görüş ve anlayışları olabilir ancak anayasanın dışına çıkamaz. Hiçbir parti hizmetinde olduğu milletin değerlerine savaş açamaz. Ya da mensubu olduğu devlete karşı husumet beslemeyiz.
Siyasi partiler, konjonktürel menfaatleriyle terör propagandasıyla zihni bulandırılmış seçmenle arasına mesafe koymamak için bunları görmezden geldiğinde bu hadsiz cümleler daha yüksek sesle çıkacak. Terörle mücadele, milleti millet yapan bağların korunması siyaset üstü bir meseledir.
CHP içerisindeki krizin saklı kalması noktasında bir hassasiyet olduğunu düşünmüyorum. Kemal Kılıçaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na 'Gözüm üstünde, benim her şeyden haberim var' mesajı veriyor. İmamoğlu'nun yemeği için MOBESE görüntüleri konuşuldu ama olay aslında bir fotoğrafla başladı. Bu fotoğrafı kim servis etti? Bizler zaman içerisinde bu derin ayrışmayı daha da göreceğiz."
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