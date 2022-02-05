Samsun ve Edirne’de anıtlara saldırıların perde arkasında ne var? CHP’de aday krizi neden yaşanıyor?

CHP içerisindeki krizin saklı kalması noktasında bir hassasiyet olduğunu düşünmüyorum. Kemal Kılıçaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na 'Gözüm üstünde, benim her şeyden haberim var' mesajı veriyor. İmamoğlu'nun yemeği için MOBESE görüntüleri konuşuldu ama olay aslında bir fotoğrafla başladı. Bu fotoğrafı kim servis etti? Bizler zaman içerisinde bu derin ayrışmayı daha da göreceğiz."

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