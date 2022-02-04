Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yeni kriz mi? Birbirlerini yalanladılar

"KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA GÖZÜM ÜZERİNDE MESAJI"

"Büyük tepkilere neden olan o görüşmeye ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dozerin başında mı duracaktı diyerek?" İmamoğlu'nu takip ettiği mesajını verdi.