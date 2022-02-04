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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yeni kriz mi? Birbirlerini yalanladılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yeni kriz mi? Birbirlerini yalanladılar

CHP'de uzun süredir Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan gerilim tırmanıyor. Kılıçdaroğlu katıldığı bir televiyon kanalında, İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile balıkça buluşmasından haberinin olduğunu söyledi. İmamoğlu ise İngiliz elçi ile yemek randevusundan Kılıçdaroğlu'nun haberi var mı? sorusuna "Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin" diyerek CHP liderinin haberinin olmadığını söylemişti. İki tarafında adeta birbirine boşa çıkaran açıklamaları sosyal medyada "Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na gözüm üzerinde" mesajını verdi şeklinde yorumlandı. İmamoğlu'nun balıkçıdaki randevusundan Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını ima eden açıklamaları da kamuoyunda "İmamoğlu Kılılçdaroğlu'nun otoritesini sarstı" anlamında değerlendirdi.

İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, balıkçıda yemek yerken görüntülendi. İmamoğlu'nun yanında o esnada İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott da bulunuyordu.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA GÖZÜM ÜZERİNDE MESAJI"
"Büyük tepkilere neden olan o görüşmeye ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dozerin başında mı duracaktı diyerek?" İmamoğlu'nu takip ettiği mesajını verdi.

ELÇİYLE BALIKÇIDAKİ RANDEVUDAN HABERİ VARMIŞ
TV100 canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, görüşmeden haberinin olup olmadığını da cevapladı. "Ekrem Bey'in büyükelçi ile yemeğe katıldığından haberim vardı" dedi.

İMAMOĞLU'NDA KILIÇDAROĞLU'NU BOŞA ÇIKARAN SÖZLER
İmamoğlu, CHP Genel Başkanı'nın haberinin olup olmadığına ilişkin soruya "Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını söylemişti.

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