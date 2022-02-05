Samsun ve Edirne'de anıtlara saldırıların perde arkasında ne var? CHP’de aday krizi neden yaşanıyor?

İstanbul’da kar felaketi yaşanırken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile balık yemeğe gitti. Olayın ortaya çıkmasından sonra fakir edebiyatı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 100 bin TL’lik boğaz manzaralı odadan fotoğrafı ifşa oldu. CHP’de ifşa savaşları yaşanırken Kılıçdaroğlu “Yemekten haberim vardı” dedi. Ekrem İmamoğlu ise buna karşılık olarak “Genel Başkanım yemeğimi neden takip etsin?” sözlerini kullandı. Süreç içerisinde HDP'li vekil, Regaib Gecesi İslam'ı hedef aldı. İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, TBMM'de Müslümanlara hakaret etti. Peki toplumsal dinamiklerle kim oynuyor? Zamanlaması manidar provokatif eylemlerin arkasında kim var? CHP'de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi mi? İki grup birbirlerine fotoğraflarla operasyon mu çekiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç, hukukçu Serkan Toper ve gazeteci Murat Özer değerlendirdi.

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