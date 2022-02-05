Elektrik faturalarına vergi muafiyeti mi? KDV yüzde 8’e mi düşüyor? Dilek Güngör’den A Haber canlı yayınında flaş açıklama

"BAZI ESNAFLARA KİRALARI KADAR ELEKTRİK FATURASI GELİYOR"

Önümüzdeki günlerde detaylı şeyler göreceğiz. Gıdada bir tık indirim olması bekleniyor. Elektrik faturaları gündemde. Kademeli tarife getirildi ama esnaf kesiminde büyük sıkıntı var. Özellikle bakkal, lokanta gibi yerlerde buzdolapları çalışıyor. Bazı esnaflara kiraları kadar elektrik faturası geliyor.