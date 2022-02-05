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Elektrik faturalarına vergi muafiyeti mi? KDV yüzde 8'e mi düşüyor? Dilek Güngör'den A Haber canlı yayınında flaş açıklama

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Elektrik faturalarına vergi muafiyeti mi? KDV yüzde 8’e mi düşüyor? Dilek Güngör’den A Haber canlı yayınında flaş açıklama

Son aylarda artan elektrik faturalarına yönelik A Haber'e açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör bu konuda bir vergi muafiyetinin gelebileceğini paylaştı. Bazı esnaflara kiraları kadar elektrik faturası geldiğini söyleyen Güngör "Yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e düşürülürse bu faturalarda ciddi bir indirim anlamına gelir." ifadelerini kullandı. Dilek Güngör bakanlığın bu kararı yakın zamanda açıklamasını beklediğini de belirtti.

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör elektrik faturalarında vergi muafiyetine yönelik açıklamalarda bulundu.

"BAZI ESNAFLARA KİRALARI KADAR ELEKTRİK FATURASI GELİYOR"

Önümüzdeki günlerde detaylı şeyler göreceğiz. Gıdada bir tık indirim olması bekleniyor. Elektrik faturaları gündemde. Kademeli tarife getirildi ama esnaf kesiminde büyük sıkıntı var. Özellikle bakkal, lokanta gibi yerlerde buzdolapları çalışıyor. Bazı esnaflara kiraları kadar elektrik faturası geliyor.

KDV'LERE BİR DÜZENLEME GELEBİLİR

Elektrik faturalarında KDV yüzde 18 ve belediyeler yüzde 5 tüketim vergisi alıyor. KDV'lerde bir düzenleme gelebilir. Maliyetini Hazine ve Maliye Bakanlığı hesaplayacaktır. Bu yüksek faturalar malum sert bir kış geçiriyoruz.

YÜZDE 18'DEN YÜZDE 8'E DÜŞÜRÜLEBİLİR

Maliyet hesabı yapılması gerekiyor. Yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e düşürülürse bu ciddi bir indirim anlamına gelir. TRT payı uzun zamandır tartışılıyordu bunlardan hükümet vazgeçti. Kısa vadede bir KDV geçişi olabilir.

HAYAT PAHALILIĞI YAŞANIYOR

Gıda noktasında indirimlerin olacağını düşünüyorum. Bazı ürünler artık lüks kategorisinde değil. Fiyatlar çok arttı. Sebze ve meyvede fiyatlar çok çok arttı ve hayat pahalılığı yaşanıyor. Vergi indirimi enflasyona da katkı sağlar.

BAKANLIK BENCE KISA SÜREDE AÇIKLAYACAK

KDV'nin düşürüleceğini düşünüyorum. Bakanlık bence kısa sürede bunu açıklayacak.

Elektrik faturalarına vergi muafiyeti mi geliyor? ELEKTRİK FATURALARINA VERGİ MUAFİYETİ Mİ GELİYOR?

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