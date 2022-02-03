CHP’de iç hesaplaşma! Mustafa Elitaş’tan dikkat çeken sözler: Kılıçdaroğlu’nun intikamı olabilir

Elitaş, İmamoğlu'nun fotoğrafı kimin yayınladığını bildiğini söylediğini belirterek, "Eğer bu kişi Cumhur İttifakı'ndan herhangi biri olsaydı sizin trolleriniz ve Sayın İmamoğlu'nun bütün yandaşları 'Vay efendim, Cumhur İttifakı -böyle böyle- benim sosyal hayatımla ilgili bir şeyi paylaştı' diye ifade edebilirlerdi. Bakın değerli milletvekilleri, üç hafta önce veya dört hafta önce Sayın İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı bir şey var. Yürüyen merdivene ters binen, yürüyen merdivende ters giden bir kedi paylaşımı var. Bugün 'Yürüyen merdivende ters giden kimdir ki' diye sorduğunuzda ilk akla gelen Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüyen merdivende ters gitmesidir, bundan başka var mı? Diyorlar ki 'Bak Kılıçdaroğlu, sen ters biniyorsun, bir de kedi ters biniyor.' Sayın İmamoğlu'nun balıkçıdaki görüntüsünü yayınlayan kim? İmamoğlu 'Ben biliyorum' diyor. Eğer o bildiği Cumhur İttifakı'ndan herhangi biri olsaydı muhakkak açıklardı, siz de üstüne giderdiniz. Açıklayamadığına göre demek ki ters binen kedi ile ters binen Kılıçdaroğlu'nun intikamı olmuş olabilir, bunu önce kendi içinizde arayın" dedi.