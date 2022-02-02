CHP’nin 14. katında neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu krizi mi? Çarpıcı değerlendirme: Tepsi üzerindeki karıncaların yarışı! Küreselciler...

"BİR MASAYI PAYLAŞAMAYANLAR..."

AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk: Burada ki kitle olduğu görülüyor. Cumhur İttifakı ile kendilerine Millet İttifakı diyen bir grubun olduğunu görüyoruz. Ancak Cumhur İttifakı'nda AK Parti'de MHP ile beraber BBP ile beraber bizim tutumumuz çok net. Kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı, seçime nasıl gidileceği her şey yerli yerinde çok net bir şekilde ortada. Fakat karşı tarafta çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Bir masayı paylaşamayan insanlar bir iktidarı nasıl paylaşacaklar? Sanki geçmişteki koalisyonları unuttuk. Türkiye'yi ne hale getirdiğini bilmiyoruz da yeniden parlamento sistemine geçişte şunu yapacağız bunu yapacağız diye söylüyorlar.

TEK HESAPLARI VAR!

Çok sayıda benzemezin bir araya geldiğini görüyoruz. Fakat bunların hiçbir tanesinin bir hedefi yok. Bir tanesi ben Cumhurbaşkanı adayıyım diye ortaya çıkması lazım. Böyle bir hesapları yok. Varsa yoksa biz Cumhurbaşkanı'nı oradan indireceğiz. Bunun dışında bir hesapları yok.