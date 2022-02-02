Cumhuriyet tarihinin ilk kaçak sigara fabrikası operasyonu! Piyasa değeri 150 milyon lira

10 milyonun üzerinde mamül sigara, 8 milyon sigara filtresi, 2,5 ton filtre kağıdı da bu operasyonlarda ele geçirildi. Fabrika üretilen miktar çok olduğu için ele geçirilenler ancak 2 günde taşınabildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün depolarına sığmadı ve 3 ayrı depoya götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN