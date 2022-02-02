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Cumhuriyet tarihinin ilk kaçak sigara fabrikası operasyonu! Piyasa değeri 150 milyon lira

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Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Cumhuriyet tarihinin ilk kaçak sigara fabrikası operasyonu! Piyasa değeri 150 milyon lira

Son dakika haberine göre… İzmir'de polis ekipleri, kaçak sigara fabrikasına operasyon düzenledi. Baskında piyasa değeri 150 milyon lira olan 10 milyon 302 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Yakalanan 18 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

İzmir polis ekipleri tarihi bir operasyon gerçekleştirdi. Üretim tesisi anlamında Cumhuriyet tarihinin profesyonel sigara üreten ilk kaçak fabrikası basıldı. Miktar olarak da 10 milyon 302 binin üzerinde hazır mamül hale getirilmiş sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri İzmir'in 3 farklı noktasında harekete geçti. Kemalpaşa, Buca ve Torbalı'da eş zamanlı baskın yapıldı.

Öncelikle bir TIR içerisinde fabrikada üretilen mamül sigaralar ardından Buca'daki lojistik depoda üretilen sigaraların depolandığı noktaya operasyon yapıldı. Kemalpaşa ilçesindeki yaklaşık 100 milyonun üzerinde yatırımla kurulan ve sadece bir makinanın 6 milyon dolara getirtildiği fabrika basıldı.

Gözaltına alınan 18 kişiden 10 kişi yabancı uyruklu. Bu yabancı uyruklu kişiler de tesiste üretim yapabilmek için yurt dışından getirilen kişiler.

Makaron için kullanılan kağıtlar, filtreler ve 5,5 ton kıyılmış tütün aynı zamanda ele geçirildi. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda bir operasyon yapıldı. 460 bin boş makaron da ele geçirilenler arasında yer alıyor.

10 milyonun üzerinde mamül sigara, 8 milyon sigara filtresi, 2,5 ton filtre kağıdı da bu operasyonlarda ele geçirildi. Fabrika üretilen miktar çok olduğu için ele geçirilenler ancak 2 günde taşınabildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün depolarına sığmadı ve 3 ayrı depoya götürüldü.

Piyasa değeri 150 milyon lira! PİYASA DEĞERİ 150 MİLYON LİRA!
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