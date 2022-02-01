Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında soğuk savaş mı? CHP’de Kılıçdaroğlu’na operasyon mu çekiliyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda büyükelçi ile yemek yediği fotoğrafların ardından bu kez de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lira olan otelde kaldığı ortaya çıktı. Peki art arda kamuoyuna yansıyan fotoğraf ve videolar Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki adaylık savaşının son halkası mı?
Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun karda binlerce İstanbullu yolda kalmışken balıkçıda büyükelçi ile yemek yediği fotoğraf çıktı ortaya. Bu fotoğrafın Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddia edildi.
Ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve partinin gençlik kolları tarafından ifşa edilen Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lira olan otelde kaldığını gösteren son videosu ifşa edildi.
Bu iki hamle CHP'de İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir 'soğuk savaş' yaşandığı gerçeğini net bir şekilde gözler önüne serdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videolarda empoze etmeye çalıştığı 'Halktan biri' imajı yerle bir oldu. Tuncay Özkan ve CHP Gençlik Kolları tarafından ifşa edilmesi ise 'CHP'de Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiliyor? Sorusunu akıllara getirdi. AK Parti ve MHP milletvekilleri akıllardaki sorulara cevap verdi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Şöyle irtifakını oluşturan partilere kendi içlerinde bütün partilerin CHP'nin de İYİ Parti'nin de ve diğer partilerin de kendi parti içi çekişme olduğu anlaşılıyor.
Günde 40 defa Beştepe'deki Külliye'yi saray diye ve lüks olarak lanse etmeye çalışan Kılıçdaroğlu herhalde partisinin paraları da böyle çok lüks otellere fahiş fiyatlar ödeyerek harcadığı anlaşılıyor. Milletimizin gözünden de kaçmıyor görüntüleri.
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: Kendi içlerinde bir çekişmenin olduğunu gözlemliyoruz. Bir tarafta CB adayı olmak isteyen ana muhalefetin başkanı bir genel başkan var ama diğer tarafta İstanbul gibi metropolü idare edemeyen bir belediye başkanı var.
Zaten bir kaynama söz konusuydu aralarında bir rekabetin olduğunu ben de halkımız gibi gözlemliyorum. Gençlik kolları tarafından paylaşıldı manidardır. Partiye yakın olan kişiler keşke bizim genel başkanımız İstanbul İl Başkanı olsun diye paylaşımlar yapıyor. Hem ciddi bir kafa karışıklığı hem de bilmez bir görüntüyü CHP de gözlemliyoruz.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir: İmamoğlu sözü önemli etkili bizim için. En az kar kadar önemli diyor ya. CHP'den sıyrılmış gitmiş bir yerlere hizmet ettiğinin kanıtı. Kemal Kılıçdaroğlu da güç ve iktidar bende diyor.
Ne İmamoğlu ne Kılıçdaroğlu'nun ne İstanbul'u ne de Türkiye'yi önemsediklerini zannetmiyorum. Kavganın altındaki sebep bir şekilde iktidara gelmek. Bu çatışmanın devam edeceğini zannediyorum. İmamoğlu sırtını bir yere dayamış Kılıçdaroğlu da dayamış. İkisinin dayadıkları yer farklı. Bu çatışmayı biz izliyoruz şu anda.
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