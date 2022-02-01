Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında soğuk savaş mı? CHP’de Kılıçdaroğlu’na operasyon mu çekiliyor?

Zaten bir kaynama söz konusuydu aralarında bir rekabetin olduğunu ben de halkımız gibi gözlemliyorum. Gençlik kolları tarafından paylaşıldı manidardır. Partiye yakın olan kişiler keşke bizim genel başkanımız İstanbul İl Başkanı olsun diye paylaşımlar yapıyor. Hem ciddi bir kafa karışıklığı hem de bilmez bir görüntüyü CHP de gözlemliyoruz.