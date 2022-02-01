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Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin hedef aldığı Nevzat Kanlı'dan açıklama: 6 yıldır moda evinde çalışıyorum hukuki süreç başlatacağım

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Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin hedef aldığı Nevzat Kanlı’dan açıklama: 6 yıldır moda evinde çalışıyorum hukuki süreç başlatacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Ocak 2022 tarihinde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda hedef gösterdiği ve CHP'li Eren Erdem'in sosyal medya hesabından hakkında paylaşımlarda bulunduğu Nevzat Kanlı isimli kişi olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Kanlı, kendisinin 6 yıldır bir moda evinde çalıştığını belirtirken, olayın isim benzerliğinden kaynaklandığını duyurdu. Modacı Nevzat Kanlı diğer yandan kendisi hakkındaki ithamlar hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da yayınladığı videoda "Son laik bükücü" adındaki bir sosyal medya hesabından bahsederken Nevzat Kanlı ismini ön plana çıkardı.

6 YILDIR MODA EVİNDE ÇALIŞIYOR

Diğer yandan CHP'li Eren Erdem de 6 yıldır moda evinde çalışan ve Nevzat Kanlı adını taşıyan kişi hakkında paylaşımlarda bulunarak şahsı hedef göstermişti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Yıllardır moda evinde çalışan Nevzat Kanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP'li Eren Erdem tarafından paylaşılan ve hatalı ifadeler içeren durum tamamen isim benzerliğinden kaynaklanmaktadır. İsim benzerliği haricinde bahsi geçen kişi ile hiçbir bağlantım yoktur." ifadelerini kullandı.

Kanlı açıklamasında konuya ilişkin hukuki süreç başlatacağını da duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda "Nevzat Kanlı 35'…Diğer namı 'Son laik bükücü'. Nevzat Kanlı benim sapığım gibi bir şey. Ne yazsam, ne tweet atsam, nerede konuşmam yayınlansa bu sapığım hemen altına küfürleri döşüyor. Çünkü söyleyeceği karşı bir fikir yok. İşi gücü deliler gibi küfretmek. Aslında bu ağlar iç içe geçmiş durumda. Nevzat Kanlı'ya bağlanmış troller var. Onun sinyaliyle bu troller devreye girip onun küfürlerini paylaşıp duruyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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