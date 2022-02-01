Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin hedef aldığı Nevzat Kanlı’dan açıklama: 6 yıldır moda evinde çalışıyorum hukuki süreç başlatacağım

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda "Nevzat Kanlı 35'…Diğer namı 'Son laik bükücü'. Nevzat Kanlı benim sapığım gibi bir şey. Ne yazsam, ne tweet atsam, nerede konuşmam yayınlansa bu sapığım hemen altına küfürleri döşüyor. Çünkü söyleyeceği karşı bir fikir yok. İşi gücü deliler gibi küfretmek. Aslında bu ağlar iç içe geçmiş durumda. Nevzat Kanlı'ya bağlanmış troller var. Onun sinyaliyle bu troller devreye girip onun küfürlerini paylaşıp duruyorlar." ifadelerini kullanmıştı.