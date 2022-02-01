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Kılıçdaroğlu FETÖ taktiğine mi başvuruyor? CHP neden etik dışı siyasetten vazgeçmiyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Kılıçdaroğlu FETÖ taktiğine mi başvuruyor? CHP neden etik dışı siyasetten vazgeçmiyor?

Ortaya attığı gerçek dışı iddialar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asılsız haberlere sahip çıkması ile de gündeme geliyor. Peki Kılıçdaroğlu şimdiye kadar hangi gerçek dışı iddiaların savunucusu oldu?

Onlarca gerçek dışı iddia ortaya attı, o da yetmedi, mizansen haberlere sahip çıktı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı bile, partisini ''yalanın kurgu merkezi'' ilan etti.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ihalelere Başkan Erdoğan'ın imza attığını iddia etti. Sosyal medya paylaşımda, bürokratlara yönelik tehdit dilini sürdürdü. Bu da FETÖ taktiğini akıllara getirdi.

Ana muhalefet lideri her yıla birden çok gerçek dışı iddia sığdırdı. 2018'de Başkan Erdoğan'ı ve yakınlarını yurt dışına para kaçırmakla suçladı.

Kılıçdaroğlu Sözcü gazetesinde yer alan ''Külliye'ye giden CHP'li'' iddiasına sahip çıkmış, hatta o ismi bildiğini söylemişti. Ancak ortada ne Külliye'ye giden bir CHP'li, ne de Başkan Erdoğan ile görüşen biri vardı.

Doğruluk payı olmadığı anlaşılınca, haberi yapan gazeteci özür dilemek zorunda kaldı. Ancak; Kılıçdaroğlu buna rağmen gerçek dışı iddiada ısrarcı oldu.

Kılıçdaroğlu en çok gerçek dışı iddiayı katar üzerinden ortaya attı. Önce tank paleti fabrikasının Katar'a satıldığını iddia etti, daha sonra da Başkan Erdoğan'ın Katar Emiri'nin önünde eğildiği savundu.

Milyonlarca öğrencinin girdiği üniversite sınavına saatler kala, t24 adlı internet sitesi 'Katarlılara sınavsız üniversite'' iddiasını manşetine taşıdı. CHP Genel Başkanı bu haber üzerinden de algı operasyonuna soyundu.

Haber tamamen hayal ürünüydü. Öyle ki haberin yayınlandığı internet sitesi, okuyucularından özür dilemek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu ise bu yalan habere de sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu bir kez daha çıktı sahneye. Bu kez de İngiliz basınında yer alan haberlerin doğruluğunu sorgulamadan "Türkiye mülteci merkezi olacak" iddiasında bulundu. CHP'nin etik dışı siyaseti tepki ile karşılansa da Kılıçdaroğlu geri adım atmadı.

Kılıçdaroğlu FETÖ taktiğine mi başvuruyor? KILIÇDAROĞLU FETÖ TAKTİĞİNE Mİ BAŞVURUYOR?
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