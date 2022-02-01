Kılıçdaroğlu FETÖ taktiğine mi başvuruyor? CHP neden etik dışı siyasetten vazgeçmiyor?

Kılıçdaroğlu Sözcü gazetesinde yer alan ''Külliye'ye giden CHP'li'' iddiasına sahip çıkmış, hatta o ismi bildiğini söylemişti. Ancak ortada ne Külliye'ye giden bir CHP'li, ne de Başkan Erdoğan ile görüşen biri vardı.