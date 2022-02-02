CHP'li Faik Öztrak 2023 adayını açıkladı: Parti Sözcüsü olarak konuşmuyorum ama Genel Başkanım Kılıçdaroğlu'nu görmek isterim
Türkiye'de 2023 seçimleri için sürekli erken seçim taleplerini ileten CHP'de parti sözcüsü Faik Öztrak gönlünden geçen ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamda "Belediyeleri kaybedemeyiz" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerine kapıyı kapatmıştı.
Türkiye'de 2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında muhalefet partileri erken seçim taleplerini sürdürüyor. Katıldığı bir canlı yayında seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gönlünden geçen adayı açıkladı.
"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINI İSTERİM"
Öztrak, "Bana sorarsanız ben kendi genel başkanımı orada görmek isterim. Parti Sözcüsü olarak konuşmuyorum, sadece Faik Öztrak olarak ben orada genel başkanımı görmek isterim" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU ÖNLERİNİ KAPATMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyeleri kaybedemeyiz" diyerek adaylık için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a kapıyı kapatmıştı.
AKŞENER İMAMOĞLU'NU İSTİYOR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, katıldığı bir törende, adaylık için İmamoğlu'nu işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız." demişti.
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