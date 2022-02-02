CHP’li Faik Öztrak 2023 adayını açıkladı: Parti Sözcüsü olarak konuşmuyorum ama Genel Başkanım Kılıçdaroğlu’nu görmek isterim

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINI İSTERİM"

Öztrak, "Bana sorarsanız ben kendi genel başkanımı orada görmek isterim. Parti Sözcüsü olarak konuşmuyorum, sadece Faik Öztrak olarak ben orada genel başkanımı görmek isterim" diye konuştu.