MSB açıkladı: Sincar, Derik ve Karacak’ta terör hedefleri yok edildi! Operasyon ne anlama geliyor?
Milli Savunma Bakanlığı dün gece 20 uçakla belirlenen 30 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı. Kış Kartalı Harekatı’nda sivil hassasiyeti göz önünde bulundurulurken terör yuvaları yerle bir edildi. Bakan Hulusi Akar da terörden arananlar listesinden birçok isimin etkisiz hale getirildiği belirtti. Peki 3 bölge neden önemli? Operasyon ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.
Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Operasyonların büyüklüğünden ziyade etkinliğine bakmamız gerek. Bunu da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar işaret etti. Operasyonun yapılış şekli Kış Kartlı Harekatıyla tek isimle iki ülkeyi kapsıyor. Ve bu noktalar birbirinden oldukça uzak 3 noktaya yapılıyor.
Biz bunu daha önce söylemiştik. Suriye bölgesinde yuvalanmış ve neredeyse ABD ile iç içe geçmiş bir PKK ve uzantıları var. Çocukların eline silah verildiğini, Kandil'de kış şartlarında terör örgütü yöneticilerinin Mahmur'a indiğini biliyoruz.
Ama bu 3 noktaya derinlikteki hedeflere isabetli ve iyi bir harekat yapıldı. Bunun görünen taarruz uçakları vardır bir de destek uçakları vardır. Bunlar arama-kurtarma, kontrol ve radar uçakları olabilir. Burada İHA'larda keşif ve gözetleme görevleri yapıyor.
Tüm bunları düşündüğünüzde koordinasyonu zor bir harekat. Alanı geniş tuttuğunuz da hedefler de zor olur bunlar da çok özenle seçilmiş. Sivillere bir zarar gelmeyecek şekilde bir harekat yapılıyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde burada Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere de bir mesaj veriliyor.
Yakın zaman içerisinde Derik bölgesinde, Kamışlı-Haseke noktalarına yakın alan içerisinde DEAŞ'ın hapishanesinden çıkıp PKK ile karşı karşıya gelmiş unsurlar vardı. Burada ABD'nin desteklediği PKK'nın, bu bölgede DEAŞ'ı gündeme getirerek hem Esad güçlerinin hem Rusya'nın hem de istikrarı isteyen diğer unsurların hepsine karşı bir şovu vardı.
Burada bununla ilgili önemli bir mesaj verildi. Bu işin politika kısmı gerçekte ise bu bölgeye terörist intikali olduysa ve bunlar üst düzeyse işte o zaman durum daha net ortaya çıkacak."
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