MSB açıkladı: Sincar, Derik ve Karacak’ta terör hedefleri yok edildi! Operasyon ne anlama geliyor?

Tüm bunları düşündüğünüzde koordinasyonu zor bir harekat. Alanı geniş tuttuğunuz da hedefler de zor olur bunlar da çok özenle seçilmiş. Sivillere bir zarar gelmeyecek şekilde bir harekat yapılıyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde burada Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere de bir mesaj veriliyor.