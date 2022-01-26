A Haber ekipleri haber nöbetinde! Uçuşlar başladı mı? Otobüs seferlerinde son durum ne? Türkiye genelinde neler yaşanıyor?
İstanbul’da çileye dönüşen kar yağışı sonrası A Haber ekiplerinin haber nöbeti kesintisiz sürüyor. Sivas-Tokat yolu ulaşıma kapatıldı. Malatya'da kar kalınlığı 80 santimi geçti. Muş'ta evler kar altında kalırken Edirne'de Tunca Nehri buz tuttu. İç Ege'de araçlar yarım metreyi bulan karda mahsur kaldı. Ekipler yolları ulaşıma açmak için mücadele ediyor. Erzurum'da ise ekipler şehir merkezindeki karı kamyonlarla şehir dışına taşıyor. Peki uçuşlar başladı mı? İstanbul’da otobüs seferlerinde son durum ne? Yol kenarında kalan araçlar için ne yapılacak? Türkiye genelinde neler yaşanıyor? Gelişmeleri sahada bulunan A Haber ekipleri canlı yayında aktardı.
İSTANBUL'DA OTOBÜS SEFELERİ BAŞLADI
Yoğun kar ve yetersiz önlemler İstanbul'da otobüs seferlerini de vurdu. Otogarlardan yolcu otobüslerinin çıkışları kısıtlanmıştı. Ve seferler bu sabah saat 9 itibarıyla başladı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan aktardı.
YOLLARDA BIRAKILAN ARAÇLAR NE OLACAK?
İstanbul'da kar çileye ve esarete döndü. Mahsur kalan sürücüler araçlarını otoyollarda terk ederek evlerine yürüyerek gitti. Ancak araçları hala yol kenarlarında alınmayı bekliyor. O noktalardan biri olan Hadımköy'den son durumu A Haber muhabiri Dilek Keşir aktardı.
İETT ARAÇLARI PARK HALİNDE BEKLEDİ
İstanbul'da toplu ulaşım araçları da kar yağışından nasibini aldı. İstanbullular duraklarda saatlerce otobüs beklerken İETT araçlarının garajda park halinde olduğu anlar havadan görüntülendi. Son gelişmeleri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
UÇUŞLAR KADEMELİ YAPILIYOR
THY İstanbul uçuşlarına kademeli olarak başladı. İstanbul Havalimanı'nda bazı pistler kapalı kalmaya devam edecek. Marmaray'da seferler yarına kadar 24 saat ücretsiz olarak yapılacak. İstanbul'da kamu çalışanları bugünde izinli olacak. Kentteki üniversitelerde 31 Ocak Pazartesi'ye kadar eğitime ara verildi. Ayrıca İstanbul için ek tedbirler var. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda 13.00'e kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını bildirdi.
Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, "Saat 07.00-13.00 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz." ifadelerini kullandı. THY yolcuları, uçuşlarla ilgili bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/istanbulda-yasanan-hava-muhalefeti/" adresinden ulaşabiliyor.
TOKAT-SİVAS YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Tokat-Sivas karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel Tepesi'nde yoğun kar yağışı sonucu buzlanma etkili oldu. Bölge trafik ekipleri Geyraz Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonu önünde uygulama yaptı. Ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi.
Yolcu otobüsü şoförleri buzlanmaya karşı daha dikkatli olarak seyretmeleri yönünde uyarıldı. Ekipler ayrıca yolculara da emniyet kemerlerini takmaları yönüne uyarıda bulundu. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.
MALATYA'DA KAR KALINLIĞI 80 SANTİMETREYİ BULDU
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Malatya'da kar kalınlığı 80 santimetreyi buldu.
Kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor. Detayları Malatya'da bulunan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
DOĞU'DA EVLER KARA GÖMÜLDÜ
Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinin başında gelen Muş'ta, müstakil evler karda kayboldu. Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı merkeze bağlı Kale Mahallesi, drone ile havadan görüntülendi. Tek katlı evlerin yer aldığı mahallede kar yağışı nedeniyle evler kara teslim oldu.
Kartpostallık görüntülerin oluştuğu mahallede, çatılarda oluşan buz sarkıtları 2-3 metre uzunluğuna ulaştı. Ellerine kürekleri alarak damlara çıkan vatandaşlar, 1 metre kalınlığındaki kar kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı. Ekmek telaşına düşen kadınlar ise tandırda pişirdikleri ekmekleri karların arasında yürüyerek evlerine taşıdı.
EDİRNE'DE TUNCA NEHRİ BUZ TUTTU
Trakya'da soğuk hava nedeniyle Tunca Nehri kenarlarındaki tarlalar buz tuttu. Aynı zaman nehir yatağının kenarları da donmuş durumda. Su akışı sağlanıyor fakat nehrin kıyı kesimleri buzla kaplandı.
Nehirdeki buz tabakası neredeyse 2 santimi buldu. Buz kütlesinin üzerinde atılan çöplerde dikkat çekiyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.
OSMANİYE-GAZİANTEP YOLU ULAŞIMA KAPALI!
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Durdurulan araçlar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri TIR'ların yola girişine izin vermiyor. Gişelerden Gaziantep yönünden de kapatıldı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
İÇ EGE'DE ARAÇLAR YARIM METREYİ BULAN KARDA MAHSUR KALDI
Ege bölgesinin iç kesimlerinde de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kırsal kesimlerde birçok yol ulaşıma kapandı. Yolları ulaşıma açmak için ekiplerin mücadelesi aralıksız devam ediyor.
Kar küreme araçları yolları açarak ilerliyor. Ancak bazı vatandaşların araçları yatım metreyi bulan karda mahsur kaldı. Ekipler bölgede zor koşullar altında çalışmalarını devam ettiriyor. Bölgede mahsur kalan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu aktardı.
DOĞU'DA KARLA MÜCADELE | ŞEHİR MERKEZLERİNE YAĞAN KAR ŞEHİR DIŞINA TAŞINIYOR
Erzurum'da karla mücadele devam ediyor. Belediye ekipleri yoğun bir çalışma sürdürürken iş makineleri ile toplanan karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.
Böylelikle vatandaşların günlük hayatta kardan en az etkilenmesi sağlanıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalın aktardı.
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