A Haber ekipleri haber nöbetinde! Uçuşlar başladı mı? Otobüs seferlerinde son durum ne? Türkiye genelinde neler yaşanıyor?

UÇUŞLAR KADEMELİ YAPILIYOR

THY İstanbul uçuşlarına kademeli olarak başladı. İstanbul Havalimanı'nda bazı pistler kapalı kalmaya devam edecek. Marmaray'da seferler yarına kadar 24 saat ücretsiz olarak yapılacak. İstanbul'da kamu çalışanları bugünde izinli olacak. Kentteki üniversitelerde 31 Ocak Pazartesi'ye kadar eğitime ara verildi. Ayrıca İstanbul için ek tedbirler var. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.