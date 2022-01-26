26 Ocak 2022, Çarşamba
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İç Ege’de ulaşıma kar engeli! Araçlar yarım metreyi bulan karda mahsur kaldı
Ege bölgesinin iç kesimlerinde de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kırsal kesimlerde birçok yol ulaşıma kapandı. Yolları ulaşıma açmak için ekiplerin mücadelesi aralıksız devam ediyor. Kar küreme araçları yolları açarak ilerliyor. Ancak bazı vatandaşların araçları yatım metreyi bulan karda mahsur kaldı. Ekipler bölgede zor koşullar altında çalışmalarını devam ettiriyor. Bölgede mahsur kalan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu aktardı.