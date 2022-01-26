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A Haber ekipleri haber nöbetinde! Uçuşlar başladı mı? Otobüs seferlerinde son durum ne?

A Haber
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Giriş: 26.01.2022 09:31
Güncelleme:26.01.2022 09:45
İstanbul’da çileye dönüşen kar yağışı sonrası A Haber ekiplerinin haber nöbeti kesintisiz sürüyor. Uçuşlar başladı mı? İstanbul’da otobüs seferlerinde son durum ne? Yol kenarında kalan araçlar için ne yapılacak? Gelişmeleri sahada bulunan A Haber ekipleri canlı yayında aktardı.
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