A Haber ekipleri haber nöbetinde! Uçuşlar başladı mı? Otobüs seferlerinde son durum ne?

İstanbul’da çileye dönüşen kar yağışı sonrası A Haber ekiplerinin haber nöbeti kesintisiz sürüyor. Uçuşlar başladı mı? İstanbul’da otobüs seferlerinde son durum ne? Yol kenarında kalan araçlar için ne yapılacak? Gelişmeleri sahada bulunan A Haber ekipleri canlı yayında aktardı.

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