A Haber kar temizleme ekipleriyle sokakta! Çok sayıda ilçe belediye başkanından A Haber’e özel açıklamalar

A Haber muhabirleri İstanbul'da farklı ilçe belediyelerinin yaptığı kar küreme çalışmalarına katılırken, ilçe belediye başkanları da A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor.

BAYRAMPAŞA'DA SON DURUM

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydın, A Haber'den Kerim Ulak'a kar temizleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İBB'NİN MÜDAHALELERİ YETERLİ KALMADI

"Sahada 50 personelimiz var. 2017'de tüm ilçe girişlerinde araçlar bekletilirdi. Hemen anında müdahaleler yapılırdı. Bugün İBB'nin yaptığı müdahaleler yeterli kalmadı. Ana harteller şu an açık."