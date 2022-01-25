A Haber kar temizleme ekipleriyle sokakta! Çok sayıda ilçe belediye başkanından A Haber'e özel açıklamalar
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı ardından kapanan yollar ilçe belediyeleri tarafından tek tek açılıyor. A Haber muhabirleri ilçe belediye başkanları ve kar küreme ekipleriyle birlikte çalışmalara katılıyor. İşte detaylar...
A Haber muhabirleri İstanbul'da farklı ilçe belediyelerinin yaptığı kar küreme çalışmalarına katılırken, ilçe belediye başkanları da A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor.
BAYRAMPAŞA'DA SON DURUM
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydın, A Haber'den Kerim Ulak'a kar temizleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
İBB'NİN MÜDAHALELERİ YETERLİ KALMADI
"Sahada 50 personelimiz var. 2017'de tüm ilçe girişlerinde araçlar bekletilirdi. Hemen anında müdahaleler yapılırdı. Bugün İBB'nin yaptığı müdahaleler yeterli kalmadı. Ana harteller şu an açık."
BUZLANMAYI ENGELLEMEK ADINA TUZLAMA
24 saat boyunca buradayız. Hava sıcaklığı eksilere doğru gidiyor. Buzlaşma olmaması adına yoğun tuzlama yapıyoruz.
İBB 10 BİN TONLUK TUZ İHALESİNİ İPTAL ETTİ
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"İBB 100 bin tonluk tuz ihalesini iptal etti. Bu felakete daha fazla işçi müdahale etmeliydi. Topbaş zamanı 7500 işçi ile hizmet verilmişti.
DÜN AKŞAM BALIKÇIYA GİDİLİR Mİ YA?
Deprem oluyor kar tatiline gidiyorsun. Dün akşam balıkçıya gidilir mi ya? Ama işin bitince gidersin çalışanlarla balık yersin.
ORKESTRANIN BAŞINDA DEĞİLDİN
Bu zamanlarda AKOM'da olmak lazım. Sen belediye başkanı olarak orkestranın başında olmayacaksınız ama ses bekleyeceksin, olmaz.
İBB TUZ YERİNE KUM VERDİ İDDİASI
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin A Haber'e özel yaptığı açıklamada İBB hakkında flaş bir iddiada bulundu.
İBB'NİN KULLANDIĞI TUZ İLE BİZE VERDİĞİ TUZ FARKLI
"İBB'den bize 1500 ton su verildi. Koyu renkli bir tuzdu. İBB'nin şu an kullandığı tuz ile bize verdiği tuz farklı. Bize verilen tuzlar az miktarda kar eritiyor."
İBB'NİN VERDİĞİ TUZ YOLLARI BOZUYOR MAKİNELERE ZARAR VERİYOR
iBB'nin kullandığı tuz kaya suzu ve çok etkili. Ancak bize verilen tuz yolların bozulmasına neden olurken makinelere zarar veriyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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