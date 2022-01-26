26 Ocak 2022, Çarşamba
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Trakya’da şiddetli soğuk ve buzlanma! Edirne’de Tunca Nehri buz tuttu
Trakya'da soğuk hava nedeniyle Tunca Nehri kenarlarındaki tarlalar buz tuttu. Aynı zaman nehir yatağının kenarları da donmuş durumda. Su akışı sağlanıyor fakat nehrin kıyı kesimleri buzla kaplandı. Nehirdeki buz tabakası neredeyse 2 santimi buldu. Buz kütlesinin üzerinde atılan çöplerde dikkat çekiyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.