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Tokat-Sivas yolu ulaşıma kapatıldı | Karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2022 09:57
Güncelleme:26.01.2022 09:59
Tokat- Sivas Karayolu’nda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Murat Onur canlı yayında aktardı.

Tokat-Sivas karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel Tepesi'nde yoğun kar yağışı sonucu buzlanma etkili oldu. Bölge trafik ekipleri Geyraz Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonu önünde uygulama yaptı. Ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi. Yolcu otobüsü şoförleri buzlanmaya karşı daha dikkatli olarak seyretmeleri yönünde uyarıldı. Ekipler ayrıca yolculara da emniyet kemerlerini takmaları yönüne uyarıda bulundu. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.

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