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Osmaniye-Gaziantep yolu ulaşıma kapalı!

A Haber
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Giriş: 26.01.2022 11:22
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Durdurulan araçlar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri TIR’ların yola girişine izin vermiyor. Gişelerden Gaziantep yönünden de kapatıldı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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