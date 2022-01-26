26 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Doğu'da karla mücadele | Şehir merkezlerine yağan kar şehir dışına taşınıyor

Doğu'da karla mücadele | Şehir merkezlerine yağan kar şehir dışına taşınıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2022 11:56
Doğu Anadolu’da kent merkezlerinde kar, şehir dışına taşınıyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan canlı yayında aktardı.

Erzurum'da karla mücadele devam ediyor. Belediye ekipleri yoğun bir çalışma sürdürürken iş makineleri ile toplanan karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Böylelikle vatandaşların günlük hayatta kardan en az etkilenmesi sağlanıyor.

Doğu’da karla mücadele
Doğu'da karla mücadele
Araçlar karda mahsur kaldı!
Araçlar karda mahsur kaldı!
İBB yolu açamayınca devreye Bakanlık girdi
İBB yolu açamayınca devreye Bakanlık girdi
Kar’a sevdalı adam yine çıldırdı
Kar'a sevdalı adam yine çıldırdı
Osmaniye-Gaziantep yolu ulaşıma kapalı!
Osmaniye-Gaziantep yolu ulaşıma kapalı!
Tunca Nehri buz tuttu!
Tunca Nehri buz tuttu!
Karda kayıp düşen vatandaşlar kamerada
Karda kayıp düşen vatandaşlar kamerada
Doğu’da evler kara gömüldü
Doğu'da evler kara gömüldü
Maltepe’de sokak buz pistine döndü
Maltepe'de sokak buz pistine döndü
Tokat-Sivas yolu ulaşıma kapatıldı
Tokat-Sivas yolu ulaşıma kapatıldı
Şoför koltuğunda can verdi
Şoför koltuğunda can verdi
İş makinesi böyle devrildi
İş makinesi böyle devrildi
Daha Fazla Video Göster