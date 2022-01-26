26 Ocak 2022, Çarşamba
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Doğu'da karla mücadele | Şehir merkezlerine yağan kar şehir dışına taşınıyor
Doğu Anadolu’da kent merkezlerinde kar, şehir dışına taşınıyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan canlı yayında aktardı.
Erzurum'da karla mücadele devam ediyor. Belediye ekipleri yoğun bir çalışma sürdürürken iş makineleri ile toplanan karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Böylelikle vatandaşların günlük hayatta kardan en az etkilenmesi sağlanıyor.