Millet İttifakı HDP’yi neden eleştiremiyor? Millet İttifakı fezleke oylamasında nasıl tavır sergileyecek?

Gazeteci Hakkı Öcal'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Ortada bir terör örgütü varken ne Kürtlerin ne de bölgedeki Türklerin gerçek iradesi ortaya çıkamaz. Gündüz bir parti ya da dernek kuruyorsunuz. Gece gelip bu teröristler sizi öldürüyor. Yani bunun örnekleri var. Ben HDP'nin kapatılmasına karşıyım. Bu parti bütün bu teröristlerden temizlensin. Suçu olan vekillerin mahkemede yargılanmak üzere fezlekeyle üyeliklerini düşürsünler.