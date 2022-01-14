Son dakika: Son dakika: Teröristlere ilaç götüren hemşire ile HDP’li Semra Güzel akraba çıktı

"SEMRA GÜZEL HEM UZAKTAN AKRABAM"

Semra Güzel ile akraba olduğunu ve PKK'nın terör örgütü olup olmadığı yönünde fikri olmadığını söyleyen Süreyya R.Ç., "Semra Güzel hem uzaktan akrabam hem de hemşerimdir" dedi.