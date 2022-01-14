Türk Tabipler Birliği’nden PKK kamplarına ilaç sevkiyatı! HDP’li Semra Güzel yine olayların içinde...

HDP'Lİ YILDIRIM TERÖRİSTİ TEDAVİ ETMİŞ

"Bezar" kod adlı Abuzer Arıca isimli teröristin, yaralı olarak örgüte müzahir kişilerin olduğu bir bölgeye kaçtığını ve HDP'li Yıldırım tarafından tedavi edildiğini ifade eden Bozkurt, haberinin ilgili bölümünde, kirli ağı şöyle özetledi:



"Çatışmada yaralanan terör örgütünün elebaşı pozisyonundaki militanı "Bezar" kod adlı Abuzer Arıca kaçıyor. dönemin HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, bu yaralı teröristi buluyor ve teröristin tedavisinde bulunuyor veya tedavi süreciyle ilgileniyor. Behçet Yıldırım'ın Diyarbakır 8 Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davasındaki dosyada yer alan iddianamede, Yıldırım'ın Abuzer Arıca isimli teröristle yollarının kesişmesinin öncesine dayandığını gösteriyor. M.A. isimli şüpheli şahsın soruşturma kapsamında 28 Ağustos 2021 tarihli ifadesinde Abuzer Arıca'nın, 2015 seçimlerinde Behçet Yıldırım ile birlikte İmam Tümen'in milletvekili adayı olacağını HDP'ye adeta "tebliğ" ettiğini, hatta Behçet Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu siyasetçilerin(!) Adıyaman kırsalında konuyla ilgili Abuzer Arıca isimli teröristle toplantı yaptığını da iddia etmiş. Aynı iddiayı, yani terör elebaşı ile Behçet Yıldırım'ın aralarında bulunduğu grubun buluşmasını N.Ç. isimli şüpheli şahıs da 7 Eylül 2021 tarihli ifadesinde aktarmış. C.Ç de 16 Eylül 2021 tarihli şüpheli ifadesinde, "Zerdeşt" Kod adlı Kemal Bal isimli terör örgütü mensubunun kendisine "Behçet Yıldırım'a oy verin, örgütün adayıdır dediğini, Behçet Yıldırım'ın köye her gidişinde özel olarak Kemal Bal'ın evine gidip görüştüğünü" aktarmış."



PKK'LI BORA'NIN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Haberde, TTB'ye bağlı Adıyaman Tabip Odası'nda iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Behçet Yıldırım'ın gözaltına alınması sonrasında yapılan aramada, Yıldırım'ın telefonunda Volkan Bora'nın fotoğrafları bulunduğu bilgisi de yer aldı.

TTB'NİN SKANDALLAR ZİNCİRİ



İşte TTB'nin 'Sağlıkla ne ilgisi var?' dedirten eylem ve skandalları:



- Terör örgütü PYD/YPG'nin sözde üst düzey yöneticileri arasındaki Asya Abdullah'a 2015 yılında "Barış, Dostluk ve Demokrasi" ödülü verdi.

- Terör örgütü PKK'ya yardım yaptıkları gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına arka çıktı.