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Son dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na HDP'li vekil Semra Güzel tepkisi: İpi Kandil'in elinde! Acınası halde

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na HDP’li vekil Semra Güzel tepkisi: İpi Kandil’in elinde! Acınası halde

Sn dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekile tepki göstermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun ipinin Kandil'in elinde olduğunu savunan Dağ, "Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur. Yazık, acınası halde." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur." ifadesini kullandı.

Dağ, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle basına yansıyan fotoğrafına ilişkin değerlendirmesini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun ipinin Kandil'in elinde olduğunu savunan Dağ, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'na, HDP'li bir vekilin terör kampında teröristle olan münasebeti soruluyor. Kendisi HDP ile kurduğu ilişkiye o kadar bağlı ki buna bile tepki gösteremiyor. Yine 'Erdoğan suçlu.' diyor. Bu, taca atılacak bir konu değil. Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur. Yazık, acınası halde."

BAŞKAN ERDOĞAN DA SERT ÇIKTI: NEDEN SUSUYORSUN BAY KEMAL?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda terörist ile sevgili olan HDP'li Semra Güzel'e çok sert tepki gösterdi. Erdoğan muhalefete sert yüklenerek, "Bay Kemal sen neden susuyorsun, İP sen neden susuyorsun, HDP sen neden susuyorsun? Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle ortaya çıkan fotoğraflarına da sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Önceki gün alçaklık bayrağını Bay Kemal'in başka bir yardımcısı devraldı. FETÖ ile Allah lafzını yan yana kullanarak ne kadar habis bir zihniyete sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Bırakın artık dinimizi istismar etmeyi. Dürüst olun, dürüst. Artık bu yaptıklarınız tutmuyor, bunlar artık geçerli değil. Ortaklarınızdan bir tanesi soyadı neyse. Terör örgütünden birisi ile tutuşuyor. Resimler yayınlanıyor. Günlerdir izledik, izlediniz. Ne yazık k ki PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Biz bununla ilgili olarak Karma Komisyon'a süratle gönderdik, gereği yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz." diye konuştu.

"BAY KEMAL, İP, HDP NEDEN SUSUYORSUNUZ?"
Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi. Bay Kemal sen neden susuyorsun, İP sen neden susuyorsun, HDP sen neden susuyorsun? Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız. Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlamento olamaz. Parlamentoda demokrasiyi egemen kılmamız lazım." diyerek sert çıktı.

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