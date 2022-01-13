Son dakika: AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na HDP’li vekil Semra Güzel tepkisi: İpi Kandil’in elinde! Acınası halde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle ortaya çıkan fotoğraflarına da sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Önceki gün alçaklık bayrağını Bay Kemal'in başka bir yardımcısı devraldı. FETÖ ile Allah lafzını yan yana kullanarak ne kadar habis bir zihniyete sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Bırakın artık dinimizi istismar etmeyi. Dürüst olun, dürüst. Artık bu yaptıklarınız tutmuyor, bunlar artık geçerli değil. Ortaklarınızdan bir tanesi soyadı neyse. Terör örgütünden birisi ile tutuşuyor. Resimler yayınlanıyor. Günlerdir izledik, izlediniz. Ne yazık k ki PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Biz bununla ilgili olarak Karma Komisyon'a süratle gönderdik, gereği yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz." diye konuştu.

"BAY KEMAL, İP, HDP NEDEN SUSUYORSUNUZ?"

Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi. Bay Kemal sen neden susuyorsun, İP sen neden susuyorsun, HDP sen neden susuyorsun? Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız. Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlamento olamaz. Parlamentoda demokrasiyi egemen kılmamız lazım." diyerek sert çıktı.



