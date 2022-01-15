HDP'li Semra Güzel dosyasında çarpıcı gerçekler! Kirli sicili gözler önüne serildi
Güzel hakkında hazırlanan dosya TBMM Başkanlığına sunuldu ve oradan da Anayasa Adalet Karma Komisyonuna havale edildi. Meclis'e gelen dosyada savcılığın yaptığı soruşturmada ulaştığı belge ve bilgiler yer aldı. Karma Komisyon daha önce Güzel hakkında yine örgüt üyeliği suçlamasıyla gelen bir başka dosyayı da gündemine aldı. İki dosyadaki savcılık soruşturmalarında yer alan çarpıcı bilgi ve belgeler şöyle...
Son gelen dosyada Güzel'in çeşitli zamanlarda ve değişik terör örgütü PKK kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Bu fotoğraflar A4 kağıtlara basılmış ve altlarında ne zaman ve nerede çekildikleri yazılmış durumda. Kamuoyuna yansıyanlar dışında bazı kareler de dosyada bulunuyor.
1 DAKİKADA MİLLETVEKİLİ ADAYI
2017'de Diyarbakır'daki bir soruşturmada gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi. Gizli tanık, "Semra Güzel'in kod adı ....'dır. Bu kişi gelecek vadettiği için milletvekili olması önerildi. KCK heyetine girdi. 1 dakika içinde milletvekili adayı olmasına onay verildi" denildi.
TERÖRİSTİN DEFRERİNDEN NUMARISI ÇIKTI
Nisan 2017'de öldürülen terörist Volkan Bora'nın not defteri ele geçirildi. Bu defter günlük gibi; gayet muntazam yazılmış. Gün gün yapılan harcamalar, faaliyetler, eylemler, 'şurayı bombaladık, şurayı bastık' gibi gün içindeki tüm terör faaliyetleri detaylı şekilde yazılmış. Bu not defterinde 5 kişinin cep telefon numarası yer alıyor. Numaralardan biri de Semra Güzel'e ait.
İKİ TERÖRİST İLE MEKTUPLAŞMIŞ
Semra Güzel, Volkan Bora ile aynı dönemde Ermenice kod ismi kullanan başka bir terörist ile de yazışmış. Bu teröristin mektuplarında şiirler de bulunuyor. İki terörist ile yazışmaları uzun süre devam etmiş.
YURT DIŞI ÇIKIŞLARI
Dosyada, Semra Güzel'in hangi tarihlerde yurtdışına çıktığı da var. Örneğin, Dahok'a gidiş dönüş tarihleri bulunuyor. Yine 2014 yılında bir başka çıkış daha olmuş.
89 KEZ GÖRÜŞMÜŞ
Örgüt belgelerinin yanısıra Güzel'in terör örgütünden kimlerle görüştüğünün telefon kayıtları da dosyada delil olarak sunuldu. Örneğin bir terörist ile 89 kez telefon görüşmesi yapmış.
KARAKOD İLE İLAÇ TAKİBİ
Kamuoyuna da yansıyan teröristlere ilaç sağlama olayının detayları de dosyada yer aldı. Bunu göre öldürülen teröristlerde ilaçlar bulundu. Bu ilaçların üzerindeki kare kodlardan nereden alındığının izi sürüldü. Önce ilacı satan eczaneye ulaşıldı. Buradan da reçeteyi yazan doktora.
Reçete Adıyaman'da bir aile hekimi tarafından yazılmıştı. Hekim, "Ben insanlara yardım olsun diye bazı ilaçları alıyorum. Bunlar o ilaçlardır" savunması yaptı. Bu olay ile ilgili 10 sağlık çalışanından biri ihraç edildi. Güzel olayının ortaya çıkmasından sonra sağlık çalışanları ile ilgili yeni bir soruşturma da açılabileceği belirtiliyor.
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