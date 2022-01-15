HDP’li Semra Güzel dosyasında çarpıcı gerçekler! Kirli sicili gözler önüne serildi

İKİ TERÖRİST İLE MEKTUPLAŞMIŞ

Semra Güzel, Volkan Bora ile aynı dönemde Ermenice kod ismi kullanan başka bir terörist ile de yazışmış. Bu teröristin mektuplarında şiirler de bulunuyor. İki terörist ile yazışmaları uzun süre devam etmiş.

YURT DIŞI ÇIKIŞLARI

Dosyada, Semra Güzel'in hangi tarihlerde yurtdışına çıktığı da var. Örneğin, Dahok'a gidiş dönüş tarihleri bulunuyor. Yine 2014 yılında bir başka çıkış daha olmuş.