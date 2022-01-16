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Mesut Hakkı Caşın'dan çok sert Semra Güzel açıklaması: Türkiye’nin altına konulan en büyük dinamit!

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Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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Mesut Hakkı Caşın’dan çok sert Semra Güzel açıklaması: Türkiye’nin altına konulan en büyük dinamit!

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de yayınlanan “Satır Arası” programında HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terörist Volkan Bora ile 2016'da Adıyaman kırsalında buluşması ve ortaya çıkan fotoğraflarına sert eleştiri getirdi. Millet İttifakı çatısında birleşen siyasi oluşumlara yüklenen Caşın, “Türkiye’nin altına konulan bu dinamiti masum bir hareket olarak göstermek TBMM’ye hakarettir. Benim verdiğim vergiyle bu vekil nasıl (maaş-para) alır? Normal bir vatandaş Kandil’e gidip bu fotoğrafları çekilebilir mi?” dedi.

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